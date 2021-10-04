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NFL專欄／擒抱穩、功能多 遲友駿值得先發

林育正
公羊隊華裔安全衛遲友駿本季獲得重用。（Getty Images）
公羊隊華裔安全衛遲友駿本季獲得重用。（Getty Images）

日前發現有網友在推特上表示：「遲友駿（Taylor Rapp）的防守讓人看的心驚膽顫」；知名媒體「看台報告」（Bleacher Report）也有球評表示，他是公羊隊強悍的防守組較弱的一環，應該被放到板凳上，不過我認為上述言論，可能尚未看到全貌。

走過上個賽季缺席多場比賽的傷痛，遲友駿本季獲得教練團重用，除了第二周的上場比例是99%之外，其他兩戰都達到100%。本季可以看出他多元的角色，不僅把守最擅長的安全衛，發揮招牌的紮實擒抱；當對手派出多名接球員，他也能客串角衛，或是發動blitz突襲四分衛。

在上周的比賽中，他也幾次對上海盜隊明星近端鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski），並且守下布雷迪（Tom Brady）的傳球。

整體來說遲友駿的表現我會給及格的分數，他在擒抱方面依舊穩固，時機就算不是最快，也還在可接受的範圍內。不過我也發現他的弱點，有時候他容易讓防守目標跑到身後，的確是讓人感到有些心驚膽顫。

因此我認為他擔任先發是沒有問題的，但若要勝任多個位置，若他需要多一些時間稍加雕琢技術，我覺得是可以接受的。至少，他已大致上能做到一名安全衛的基本要求。

我個人感覺，他的模板會是酋長隊的明星安全衛馬修（Tyrann Mathieu），他能守深能守淺，相比之下反應速度、強烈的侵略性和判讀後的抄截，都是遲友駿必須加強的地方。

前三戰下來，遲友駿累計23次擒抱並列全隊第二，0.5次擒殺，一次傳球防守，以及並列全隊領先的17次單獨擒抱。從數字可見，他有一定的重要性。開季前，過去曾因為溝通失誤臭罵他的明星角衛蘭姆西（Jalen Ramsey）也對他表示稱讚。

公羊防守教練莫里斯（Raheem Morris）更以「暴力」形容他，讚賞他擁有足以改變戰局的心態。

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