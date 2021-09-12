NFL專欄／布雷迪指揮若定 完美開幕戰

牛仔四分衛普雷斯科特擺脫傷勢繳出好表現讓球迷振奮。（路透）

NFL終於迎接開幕戰，全美有不少人討厭的牛仔隊挑戰同樣很多人不喜歡的布雷迪（Tom Brday）領軍的海盜；也許是所謂負負得正的效果，2600萬的收視觀看人數，更寫下2015年以來的開幕戰新高。

比賽開始不久，電視顯示去年布雷迪的數據，平均每次傳球距離9.7碼排在全聯盟第二，平均出手時間2.4秒排第四，他更是唯一兩項數據都排在前五的四分衛。看來他日前說自己丟球的感覺宛如24歲所言不假，實際上場更是如此。

經過冠軍球季的磨合，布雷迪在生涯第300場例行賽先發宛如時間從未在他身上留下痕跡，體現「人到球到」的絕好調傳球，縱使目標空檔或角度不夠好也能到；他更與好搭檔葛朗考斯基（Rob Gronkowski）完成兩人搭配的第100次達陣，更大秀砲彈手臂來一記長傳給到布朗（Antonio Brown）來個長傳達陣，開幕戰立刻打出滂薄氣勢。

但開幕戰最讓人感到開心的，我想是普雷斯科特（Dak Prescott）的健康回歸；上季因腳踝傷勢只出賽五場便報銷的他，單就傳球上我不認為他比布雷迪還差，可說是平分秋色。開季他還一度出現肩膀不適的狀況，可能就連聯盟安排對戰組合的官員緊張不己。這下這季不僅有菜鳥四分衛大年，普雷斯科特也回到競逐明星四分衛之列讓人相當興奮。

在比賽最後階段海盜面臨1分落後，但布雷迪依舊不動聲色，幾次葛朗考斯基配合推進殺到前場；進入射門射程後，布雷迪也妥當控管時間，開球後耗費個幾秒直接將球連續丟出界，以防出現任何突發狀況，讓牛仔在海盜射門取得31：29領先後，只剩下兩秒無法反擊。

布雷迪不動聲色依舊是勝利保證，普雷斯科特的健康回歸，兩人都繳出亮眼表現數據，真的是最棒的開季了。