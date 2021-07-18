NFL專欄／NFL明星飆速 有望跨界奧運？

受新冠肺炎疫情衝擊的東京奧運 延期一年後，距離正式開幕進入倒數階段。過去在歷史上，有多位NFL 球員曾經參戰奧運田徑賽事並且奪下獎牌，但可惜這一屆未能有選手參戰。

上一屆里約奧運，最引人注目的就是當時還效力新英格蘭愛國者的安全衛與特別組成員伊布納（Nate Ebner）犧牲季前訓練，披上美國 隊戰袍參戰七人制橄欖球比賽。而在奧運後他更延續多年來對橄欖球的熱情，與隊友鍾家庭（Patrick Chung）一同成為新英格蘭地區職業橄欖球隊-自由隊（Free Jacks）的股東。伊布納其實這次也有機會挑戰奧運，可惜因考量傷勢與恢復才退出。

伊布納就讀俄亥俄州大期間前兩年並沒有參加美式足球校隊，過去更曾以17歲最年輕的球員之姿，入選七人制橄欖球代表隊。他在里約奧運時，更寫下第一位參戰奧運，以及在奧運橄欖球賽事達陣（try）的現役NFL球員紀錄，為比賽增添了一些看點。

可惜今年奧運，上季繳出明星級表現，擁有怪物級體能的海鷹接球員麥卡夫（DK Metcalf），出戰田徑金標賽事的百米項目繳出10秒37的成績，未能更上一層樓。芝加哥熊隊接球員古德溫（Marquise Goodwin）更於田徑選拔賽登場，可惜跳遠24呎10寸的成績，只在24名選手中排第19。

但我想最讓人期待的，應該還是近年大放異彩的堪薩斯酋長隊接球員，「獵豹」希爾（Tyreek Hill）了。希爾是少數在國際田徑賽事擁有實績的短跑好手，2012年的世界田徑U20錦標賽，希爾不只幫美國隊奪下4x100公尺接力金牌，個人也以20秒14的成績拿到200公尺銅牌。而他在100公尺賽事，也在準決賽飆出10秒25的高速。

希爾生涯最佳的100公尺成績為10秒19，順風時的非正式紀錄更可到9秒98。而先前NBC電視台更曾將他的高中200公尺成績以合成的方式，與里約奧運200公尺決賽做對比，顯示他有實力與世界級好手一戰。

不過專家表示，在NFL賽季過後，進行專業的田徑訓練挑戰奧運相當困難。不過現在的這群體能怪物，的確給我們不少想像，希望能看他們在奧運場上一較高下。