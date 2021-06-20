NFL專欄／改打近端鋒 四分衛轉型出路

前明星四分衛提博（Tim Tebow）未能完成大聯盟的夢想重返NFL ，儘管轉往技術和體能要求不同的近端鋒是非常艱辛的任務，但目前NFL還真有成功案例。

華盛頓足球 隊的湯瑪斯（Logan Thomas）就能從苦無上場機會的替補四分衛，成為球隊不可或缺的進攻武器。

湯瑪斯生涯始於亞利桑那紅雀隊，但我對他有印象僅限於場邊熱身丟球，鮮少有機會上場的一個名字，並沒有在我的追蹤球員名單中。沒想到生涯遭釋出與下放練習組超過10次的他，上個球季竟然繳出670碼6達陣的好表現。

湯瑪斯身高6呎5，體重約250磅，體格算是還不錯；提博6呎3，255磅也不差。不過很可惜的是，提博未能還在年輕時接受球隊的建議轉打近端鋒。這方面湯瑪斯就顯得較為果決，2014賽季以選秀第四輪120順位加入紅雀，但在2016年被紐約 巨人釋出後，底特律獅總管昆恩（Bob Quinn）致電建議後，毅然決然尋找另一條出路。當時他才25歲，但如今提博已33歲。

他說：「我早就厭倦坐在沙發上等待了，就這麼做吧。老實說，將你的自尊心攤在檯面上，這是做困難的部分了。」

被底特律獅以練習組合約簽下兩天後，湯瑪斯便被水牛城比爾簽走。回想當時，轉打近端鋒在路徑跑動上受惠過去四分衛經驗；毫不意外的是，最難以突破的硬傷還是擋人的部分。

他說：「我根本不知道怎麼運用腳步，用什麼樣的角度，身體的重心和手怎麼擺都不知道。這是打近端鋒最困難的部分。」

湯瑪斯坦承他耗時多日，才對阻擋感到較為得心應手。他說：「整整花了兩年，我才能說我知道自己在做什麼。你每天都得承受失敗，但別讓失敗日積月累，不要犯同樣的錯誤。但也必須有耐心，羅馬不是一天造成的。」

現在的湯瑪斯已是異軍突起的華盛頓陣中不可或缺的重要成員，上季他登場了93%的進攻，累計670碼在全聯盟的近端鋒之中排第七，6達陣排第九，多次發揮靈活與協調性，以賣高、撲接等方式完成不好處理的傳球。

當然，若以瞄準他的傳球和接球的比例計算，他65.5％的接球率仍有進步空間；對比之下聯盟近端鋒第一人凱爾斯（Travis Kelce）則高達72.4%；不過湯瑪斯已是非常勵志的小人物球星。