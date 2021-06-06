我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

NFL專欄／韓裔教練遭歧視 NFL冷處理？

林育正

日前全美掀起一陣「停止亞裔仇恨」（Stop Asian Hate）的熱潮，曾在幾年前以進攻鋒線助理教練身分，幫助費城老鷹拿下超級盃的韓國裔教練鐘尤金（Eugene Chung，音譯）也爆出在面試中遭種族歧視，而我也非常期待日後NFL會如何處理這次的事件。

為增加種族多元性，NFL要求球隊增加面試少數族裔教練候選人的機會。不過在面試過程中，鐘尤金卻被稱做「不是正確的少數族裔」（not the right minority.），顯然觸犯了種族議題大忌。儘管如此，他並沒有對外透露歧視他的人或所屬球隊。

雖然過去一年種族議題在全美似乎有種衝上浪頭的感覺，但我認為NFL聯盟會妥善處理這次歧視事件，給外界滿意的交代，例如罰款、當事人公開道歉，或是禁賽等。

NFL不論是球員或教練團，國際化程度皆不比NBA和MLB；NBA在布魯克林籃網隊有老闆蔡崇信，MLB馬林魚隊則是有總管伍佩琴，相較之下亞裔人士在NFL就顯得非常勢力單薄。

亞裔的勢力無法在NFL帶來相挺、集體發聲的作用。在這次事件，亞裔球員如洛杉磯公羊的安全衛遲友駿（Taylor Rapp）和亞特蘭大隼鷹的踢球員具英回（Younghoe Koo）也沒特別發聲支持。

綜觀來看，放眼全美美式足球的各年齡層和層級賽事，亞裔的參與度仍還是太少，無法形成一股勢力。目前在聯盟中，就只有坦帕灣海盜隊助理總教練古德溫（Harold Goodwin）對此表態。當然，在社會上亞裔對體制衝撞的積極程度，也不如非裔。

此外從聯盟的立場來看，NFL也仍算是較為保守。從過去的舊金山四九人隊前四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）在唱國歌單膝跪地，到去年的「黑人的命也是命」 （Black Lives Matter）等事件，NFL為保護市場和利益，較不偏好積極表態力挺。

對「黑人的命也是命」與反對警察暴力發聲，當時也是聯盟內部員工「策反」私底下聯盟多位知名球星拍攝影片先斬後奏，才逼得主席古德爾（Roger Goodell）出面表態。

雖然還不知道聯盟的處理力道，但我認為不會太強烈，NFL距離種族多元可能還有很長一段路要走。

NFL 亞裔 黑人的命也是命

上一則

MLB／放縱投手「抹油」 紅人強打：聯盟根本不在乎

下一則

法網16度晉級16強 納達爾挑戰14冠

延伸閱讀

NFL專欄／瓊斯告別隼鷹 花落誰家？

NFL專欄／瓊斯告別隼鷹 花落誰家？
場邊人語／海盜主場 開季領航

場邊人語／海盜主場 開季領航
NFL專欄／羅傑斯分手包裝工 機率不大

NFL專欄／羅傑斯分手包裝工 機率不大
NFL／想加薪？羅傑斯：在包裝工不開心

NFL／想加薪？羅傑斯：在包裝工不開心

熱門新聞

眼尖網友發現，公鹿前鋒米道頓（左圖）日前出賽，確實腳上戰靴就是凡妮莎口中不該出現的配色款式。（取材自推特）

NBA／布萊恩新鞋流出「長這樣」 遺孀怒喊：Nike無權販售

2021-06-05 08:43
楊恩（右）攻下35分、送出10助攻，率老鷹擊敗東區頭號種子費城七六人隊，在季後賽第二輪旗開得勝。（美聯社）

1張圖／NBA季後賽對戰表 東區老鷹旗開得勝 西區四強出爐

2021-06-07 08:31
林書豪回顧當年「辮子頭之亂」，從退役名將馬汀那學到的就是不要公布歧視者身分。( 美聯社)

NBA／「辮子頭之亂」學教訓 林書豪拒公布歧視者身分

2021-06-02 20:33
世界排名高居第三的西班牙高球名將拉姆，新冠肺炎檢測「陰轉陽」，被迫退出賽程，和可能的冠軍獎杯說再見。（美聯社）

PGA／冠軍飛了？領先6桿染疫 西班牙名將哭著退賽

2021-06-06 07:21
巴黎警方4日拘捕俄羅斯選手斯基科娃，她涉嫌在去年法國網球公開賽一場女雙賽中打假球。（美聯社資料照片）

法網／下注金額高到太可疑 俄美女選手涉打假球被捕

2021-06-05 07:06
大坂直美的決定獲得其他職業選手的大力支持。（歐新社）

網球／前倨後恭 4大滿貫賽將提供大坂直美協助

2021-06-02 12:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命

林志玲狂發9張美照 結婚AKIRA2周年報喜：感謝生命
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光