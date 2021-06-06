NFL專欄／韓裔教練遭歧視 NFL冷處理？

日前全美掀起一陣「停止亞裔 仇恨」（Stop Asian Hate）的熱潮，曾在幾年前以進攻鋒線助理教練身分，幫助費城老鷹拿下超級盃的韓國裔教練鐘尤金（Eugene Chung，音譯）也爆出在面試中遭種族歧視，而我也非常期待日後NFL 會如何處理這次的事件。

為增加種族多元性，NFL要求球隊增加面試少數族裔教練候選人的機會。不過在面試過程中，鐘尤金卻被稱做「不是正確的少數族裔」（not the right minority.），顯然觸犯了種族議題大忌。儘管如此，他並沒有對外透露歧視他的人或所屬球隊。

雖然過去一年種族議題在全美似乎有種衝上浪頭的感覺，但我認為NFL聯盟會妥善處理這次歧視事件，給外界滿意的交代，例如罰款、當事人公開道歉，或是禁賽等。

NFL不論是球員或教練團，國際化程度皆不比NBA和MLB；NBA在布魯克林籃網隊有老闆蔡崇信，MLB馬林魚隊則是有總管伍佩琴，相較之下亞裔人士在NFL就顯得非常勢力單薄。

亞裔的勢力無法在NFL帶來相挺、集體發聲的作用。在這次事件，亞裔球員如洛杉磯公羊的安全衛遲友駿（Taylor Rapp）和亞特蘭大隼鷹的踢球員具英回（Younghoe Koo）也沒特別發聲支持。

綜觀來看，放眼全美美式足球的各年齡層和層級賽事，亞裔的參與度仍還是太少，無法形成一股勢力。目前在聯盟中，就只有坦帕灣海盜隊助理總教練古德溫（Harold Goodwin）對此表態。當然，在社會上亞裔對體制衝撞的積極程度，也不如非裔。

此外從聯盟的立場來看，NFL也仍算是較為保守。從過去的舊金山四九人隊前四分衛卡普尼克（Colin Kaepernick）在唱國歌單膝跪地，到去年的「黑人的命也是命 」 （Black Lives Matter）等事件，NFL為保護市場和利益，較不偏好積極表態力挺。

對「黑人的命也是命」與反對警察暴力發聲，當時也是聯盟內部員工「策反」私底下聯盟多位知名球星拍攝影片先斬後奏，才逼得主席古德爾（Roger Goodell）出面表態。

雖然還不知道聯盟的處理力道，但我認為不會太強烈，NFL距離種族多元可能還有很長一段路要走。