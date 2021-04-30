NFL選秀 羅倫斯成狀元…前3名都是四分衛

羅倫斯（右）成為今年NFL選秀狀元。（路透）

NFL 年度選秀日29日晚間展開，今年最大特色是帶領攻擊組的四分衛同時囊括狀元、榜眼和探花，為1999年來首見。

傑克遜維爾美洲虎隊（Jacksonville Jaguars）毫無意外地以首輪首籤挑中克萊門森大學（Clemson）的羅倫斯（Trevor Lawrence），紐約 噴射機隊（New York Jets）挑中楊百翰大學（BYU）的威爾森（Zack Wilson），自邁阿密海豚隊交易來第三順位選秀權的舊金山四九人隊（San Francisco 49ers）經過長考後，居然選中北卡州大的蘭斯（Trey Lance），而非預期名中阿拉巴馬大學的瓊斯（Mac Jones）。

亞特蘭大 隼鷹隊（Atlanta Falcons）在第四順位選擇佛羅里達大學邊鋒皮茲（Kyle Pitts），創下NFL史上邊鋒最高選秀順位。

美洲虎隊選中6呎6吋的羅倫斯，是期望他能像在高中拿下2個州冠軍和1個全國大學冠軍一樣，在職業球壇發揮同樣功力。

即使不能保證，但許多球探認為羅倫斯是2012年拉克（Andrew Luck）之後，NFL最被看好的四分衛。

美洲虎隊正投入重建工作，招募3屆全國大學冠軍教練梅爾（Urban Meyer）加入。而梅爾會點頭同意，就是因為他知道有機會執教指揮羅倫斯。

羅倫斯在大學3個賽季先發，傳球成功率66.6%，距離1萬98碼，完成90次達陣，僅被攔截17次。他自己還跑出943碼和18得分。

美洲虎隊上季戰績1勝15負，僅較噴射機隊略佳。後者一如預期，選擇了BYU四分衛威爾森。