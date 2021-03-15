NFL傳球碼數第1人 42歲布里斯掛靴

42歲聖徒當家四分衛布里斯（Drew Brees）帶著史上最多8萬0358碼，史上第二的571次傳球達陣，鄭重宣布退休，結束20年的傳奇NFL 生涯。

布里斯以神準傳球著稱，締造美式足球史上最振奮人心的故事。生涯571達陣僅次布雷迪（Tom Brady）的581次。很難想像高中畢業進入大學時他曾乏人問津，初入NFL加入電光時更遭逢嚴重肩傷，但轉戰聖徒後大放異彩；不僅奪下超級盃 冠軍和MVP，更有五個球季傳出超過5000碼，四次榮獲單季達陣王，六次單季傳球成功率最高。

以先發四分衛出賽，布里斯奪下172勝，還有七個球季傳球碼數勇冠全聯盟，53次率領球隊逆轉。

布里斯的存在也開啟矮小四分衛的先河，也才有今日的威爾森（Russell Wilson）、穆雷（Kyler Murray）與梅菲德（Baker Mayfield）等身高較為平凡的明星四分衛。

身高5尺11吋的威爾森從小視布里斯為偶像，「他是我最喜歡的球員，他為像我這樣身材較小的四分衛開啟了大門。」

前聖徒四分衛曼寧（Archie Manning）就說：「他是一位非常出色的球員，他符合了名人堂四分衛的所有條件，有他在紐奧良也讓我感到相當幸運。」

去年選秀狀元布洛（Joe Burrow）從小也看著布里斯打球長大，當他轉學路易斯安納州 大（LSU）時，球隊便採用聖徒隊的進攻體系；2019賽季布洛不僅拿下海斯曼獎，也率領LSU奪下全國冠軍。