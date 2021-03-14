NFL專欄／紐頓回鍋 扛得起愛國者？

愛國者簽回了「超人」紐頓，但他能否扛起球隊贏球的能力有待觀察。（美聯社）

距離2021-22球季開戰還有段時間，但相信很多球迷都跟我一樣，非常期待四年一度的愛國者對決主場迎戰海盜的比賽。若傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）率領海盜奪勝，他將達成生涯擊敗所有32支球隊的壯舉。當然希望這是五五波的對決，但愛國者卻簽回了「超人」紐頓（Cam Newton），不算太讓人滿意的操作。

若海盜獲勝，布雷迪將是NFL 史上繼布里斯（Drew Brees）、曼寧（Peyton Manning）和費佛（Brett Favre）後，第四位擊敗32支球隊的四分衛。

不過陣容較為不齊全的愛國者若想與海盜一拚，幫助總教練比利契克（Bill Belichick）這場師徒大戰中取勝，最首要的目標當然是先找到四分衛。

上季7勝9敗的愛國者處境艱難，前兩輪選秀籤皆為15順位，不可能選到勞倫斯（Trevor Lawrence）和威爾森（Zach Wilson）兩名高評價新秀，甚至連費爾茲（Justin Fields）或蘭斯（Trey Lance）可能都還需要點運氣或額外操作。

交易市場上，弄來年輕又頂尖的華森（Deshaun Watson）可能讓未來10年都不必煩惱四分衛問題，但將受限球隊補齊其他位置的空間，代價太過龐大。

紐頓上季15場傳球2657碼8達陣10抄截，成功率65.8%，衝球592碼12達陣。他仍有威脅，但扛起球隊贏球與延續進攻的能力對我來說已是大個問號。

幸好他1年1400萬的合約中，多達900萬為各項激勵獎金。愛國者陣中交易籌碼也不多，處境不上不下有些尷尬，以不高的保證金額簽紐頓，不保證他先發，再帶一名四分衛與他競爭，的確至少是能保底又留有空間，還能分散風險的正面操作。

我較為偏好的選擇是自由市場上的年度東山再起獎得主史密斯（Alex Smith）。雖然有受過重傷的風險，但他表現中規中矩為優勢之一，先發替補兩相宜。

不過選秀上，我也認為值得拿首輪第15順位籤試試阿拉巴馬大學的四分衛瓊斯（Mac Jones），看他這位傳球為主較少跑動的傳統型四分衛，放入愛國者體系的化學效應。