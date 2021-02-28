NFL專欄／不論離隊留隊 史密斯都是贏家

史密斯歷經10多次手術成功復出，為球場勵志典範。（路透）

前幾天看到華盛頓美式足球 隊四分衛史密斯（Alex Smith）表示，在他遭逢嚴重骨折傷勢，球隊換上以里維拉（Ron Rivera）為首的教練團後，根本不想要他回歸的消息。幸好史密斯隨後用實力打臉，讓人感到大快人心。而且在未來，不管他離隊或留隊，他都是贏家。

史密斯遭逢嚴重腳傷後，傷口一度遭到嚴重感染歷經17次清創手術才免於截肢撿回生命，並努力復健回到球場。上季他先發六場表現尚可，幫助球隊拿下五勝一敗，還幫助華盛頓晉級季後賽 ，徹底打臉球團，為自己和球隊創造雙贏局面。

雖然還不確定下一季仍否效力華盛頓，但史密斯仍有多樣價值。上季雖然數據不算太漂亮，但他至少還有些實力，可擔任替補。

再者他在酋長隊期間，曾協助總教練瑞德（Andy Reid）一同培養出新一代美式足球天王馬霍姆斯（Patrick Mahomes），讓他轉正先發的第一季就狂傳50達陣拿下年度MVP。也許他對經驗傳承與協助銜接職業真的有一套。

此外就算退居二線，史密斯曾經歷危及生命的嚴重傷勢後，拿下NFL年度東山再起獎（Comeback Player of the Year），必定對職業生涯與人生有相當不同的體悟，會是休息室中重要的導師與精神領袖。

若留在華盛頓，史密斯所佔薪資空間超過2000萬元，若被釋出球隊能省下約1470萬。但我認為他不管留隊或離隊，兩種選項他都是贏家。若留華府 ，代表他傷後的努力與價值受到認可，這對這名年近37歲的四分衛是再好不過的肯定了。

但如果離隊，目前據傳最有可能的下一個落腳處，是到傑克森維爾美洲豹，與猶他大學時期合作的名教頭邁爾（Urban Meyer）重逢。而美洲豹擁有選秀第一順位狀元籤，有極高機會選進克萊門森大學四分衛「飄髮哥」勞倫斯（Trevor Lawrence）。而史密斯的工作，預計將以輔佐勞倫斯為主。

雖然退居二線上場時間可能不多，但能協助有望成為球隊新支柱的狀元郎，也是另類的幹大事，為非常有價值的工作。

史密斯同時擁有場上與場下的高度價值，全是靠著自己不輕易放棄的努力而來，也造就不管未來資方的牌怎麼打，他都是贏家的局面。