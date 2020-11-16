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NFL／Hail Mary…紅雀倒數5秒達陣 絕殺比爾

編譯林育正／綜合報導
霍普金斯在讀秒階段，在三人包夾防守之下仍接到逆轉達陣。（Getty Images）
霍普金斯在讀秒階段，在三人包夾防守之下仍接到逆轉達陣。（Getty Images）

紅雀主場迎戰比爾之戰，最後一波進攻仍落後達４分，紅雀四分衛穆雷（Klyer Murray）在倒數五秒傳出「萬福瑪莉亞」（Hail Mary）的孤注一擲，明星接球員霍普金斯（DeAndre Hopkins）在三人包夾之下竟然將球接到，32：30絕殺比爾。

來源：YouTube

比爾與紅雀兩支進攻凶猛的球隊，毫不意外上演火力對決。上半場兩隊大部分得分皆來自踢球射門；前三節比爾四分衛艾倫（Josh Allen）分別傳給麥肯錫（Isaiah McKenzie）和比斯利（Cole Beasley）完成傳球達陣。 但在第三節，穆雷自己也連跑兩次達陣為紅雀拿回領先。　

不過在第四節，比爾頭號接球員迪格斯（Stefon Diggs）飛撲接獲艾倫的刁鑽傳球，單吃紅雀明星角衛彼得森（Patrick Peterson）讓他在場邊懊悔不已，這時比爾已30：26領先，比賽剩下30多秒可說勝券在握。 

但紅雀立刻展開反攻，穆雷於中場閃躲防守球員之際，急忙將球朝達陣區丟出；人在達陣區的霍普金斯高高跳起，在三人防守混戰中硬是把球抓下，完成不可思議的達陣；這記在最後五秒的出手，讓紅雀反倒32：30要回領先，且比賽只剩兩秒，最終笑納勝利。

穆雷的這記傳球，為2015賽季包裝工四分為羅傑斯（Aaron Rodgers）擊敗獅隊後，第一個在第四節超前比分逆轉的萬福瑪莉亞傳球。

此外，他現在也成為NFL歷史上，第四位至少連續五場比賽，繳出衝球達陣的四分衛。

霍普金斯本季被交易到紅雀，聯盟頂尖外接手的價值展露無疑。（路透）
霍普金斯本季被交易到紅雀，聯盟頂尖外接手的價值展露無疑。（路透）

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