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NFL專欄／若缺接球員 找毒瘤or毒蟲？

林育正
葛登遇上不如意的事，經常尋求毒品的慰藉。（路透）
葛登遇上不如意的事，經常尋求毒品的慰藉。（路透）

其實我一直在思考，假使球隊缺少一名實力平均水準以上的接球員，在必須爭冠，若拿不出其他球員作為交易籌碼的狀況下，我會選擇簽下愛惹麻煩的布朗（Antonio Brown），還是惹毒上身的葛登（Josh Gordon）？ 

這種沒有正確解答的問題，大家都有不同答案吧？對球迷來說，兩位球員的實力不必再贅述，都是手感和跑動能力極為優秀的頂級接球員，數據更不會騙人。布朗在鋼人最後一季的2018賽季，1297碼15達陣的恐怖數據僅僅掉球3次，比例1.8%，顯示其優異的手感。

可惜布朗算是休息室毒瘤，不僅會批評隊友教練，過去因頭盔型號不符偏好、與教練團鬧翻、要求交易和性侵等一連串事件，更被戲稱為「AB之亂」。 葛登則是改不掉自小養成的用藥習慣，只要遇上不如意的事，就尋求毒品的慰藉。 

所以如果硬要選一個當隊友，你會選誰？ 我想我應該稍微偏好葛登吧。葛登的毒癮來自童年的不愉快，先前短暫效力海鷹後，疑似因兄弟過世打擊太大而再度沈淪。有些人認為，吸毒者不自重、不值得同情，辜負愛他之人，但我有不同看法。

我個人將葛登般的癮君子視為病人；心理壓力毫無宣洩之處，較為脆弱，需有貴人伸出援手的病人。我認為只要有適當的協助機制，便能幫助他回到球場上。當然吸毒和使用提升運動表現藥物有損形象，但至少偏向個人行為，若再出事，對於團隊的殺傷力較小。 像愛國者的前隊友，就紛紛對葛登表示支持與鼓勵。

相較之下，雖然布朗「疑似」獲得布雷迪（Tom Brady）支持獲得加入海盜的機會，但他就不是那麼討喜。總教練亞里安斯（Bruce Arians）在鋼人擔任進攻教練時期，曾與布朗合作。他本季來到海盜後從「隊上沒有他的位置」到改口「他更加成熟，值得第二次機會」，但表示「他給球隊多一層保險」，讓人臆測他對布朗仍有戒心，無法完全信任。

而且布朗過去與隊友、教練團和制服組的不愉快與恣意放話鬧事，是有可能把整個休息室和球隊搞得烏煙瘴氣的行為。如果你是隊友，該如何面對身旁這顆不定時炸彈？

不知道同樣喜愛NFL的讀者們，會有什麼樣的選擇呢？ 

布朗場上實力不俗，但場下麻煩一堆。（歐新社）
布朗場上實力不俗，但場下麻煩一堆。（歐新社）

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