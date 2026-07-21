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阿根廷世界盃衛冕夢碎 全國仍放假1天 「我們像冠軍一樣光榮」

編譯中心╱綜合20日電
阿根廷球隊在2026年世界盃獲得第二名未能奪冠， 賽後阿根廷球員回國抵達布宜諾斯...
阿根廷球隊在2026年世界盃獲得第二名未能奪冠， 賽後阿根廷球員回國抵達布宜諾斯艾利斯，大批球迷聚集歡迎球隊凱旋。(路透)

阿根廷在2026年世界盃決賽以0比1不敵西班牙，無緣衛冕。比賽終場街頭一度陷入沉默，但頒獎典禮結束後，大批球迷仍湧向布宜諾斯艾利斯方尖碑，高唱加油歌曲、揮舞國旗，向國家隊獻上掌聲與敬意；阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也宣布，政府將在國家隊返國舉行慶祝活動當天，訂為全國國定假日放假一天，以表彰「藍白軍團」本屆世界盃的傑出表現。

即使未能捧起大力神盃，阿根廷人仍選擇走上街頭感謝國家隊。布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑，再度成為全國慶祝中心，大批民眾披著藍白國旗、高唱加油歌曲，將七九大道擠得水洩不通；歡呼聲、歌聲與煙火聲此起彼落，不少人也把握機會拍照，留下這場世界盃最後一夜的回憶。

一輛以總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）命名、被球迷暱稱為「La Scaloneta」的巴士也駛進方尖碑周邊，車上球迷吹奏與唱著阿根廷加油歌曲，吸引大批民眾圍繞合唱，現場瀰漫對代表隊的感謝與驕傲。

不少球迷爬上公車站候車亭和交通號誌等制高點，揮舞阿根廷國旗，民眾也點燃煙火慶祝阿根廷挺到決賽，拿下亞軍。不少受訪民眾表示，雖然阿根廷未能衛冕，但球隊一路闖進決賽，仍值得全國喝采。

一名球迷克魯茲（Valentina Cruz）說：「我們仍然感到光榮，就像奪得冠軍一樣。謝謝阿根廷代表隊，謝謝斯卡洛尼。」另一名民眾表示，這支代表隊展現了真正的阿根廷精神，無論結果如何，都值得所有人驕傲。

一名到場慶祝的小女孩則特別稱讚阿根廷守門員的表現，她說，守門員「幾乎擋下了西班牙所有的進攻」，雖然大家都為球隊感到驕傲，但想到這是梅西最後一次參加世界盃，仍讓人十分不捨。

除了首都居民外，許多球迷專程從全國各地前來，包括北部薩爾塔（Salta）、聖胡安（San Juan）、門多薩（Mendoza），以及南部內烏肯（Neuquén）等省份。他們為了世界盃決賽相聚在布宜諾斯艾利斯，不論勝負，都選擇留在方尖碑前，以歌聲和掌聲向球員表達感謝。

阿根廷總統米雷伊也透過社群平台X向國家隊致意，感謝球員一路奮戰至決賽，並宣布若代表隊決定舉行返國慶祝活動，活動當天將訂為國定假日，讓民眾共同參與慶祝活動。

據悉，阿根廷球員預計於20日返回布宜諾斯艾利斯，政府將配合球隊與教練團規畫慶祝行程，並正式公布假日日期。

阿根廷球隊在世界盃決賽輸給西班牙後，大批球迷聚集在布宜諾斯艾利斯等待國家隊抵達。...
阿根廷球隊在世界盃決賽輸給西班牙後，大批球迷聚集在布宜諾斯艾利斯等待國家隊抵達。他們手中拿著梅西的照片。(美聯社)

精華 FAQ

  • 阿根廷在2026年世界盃決賽以0比1不敵西班牙，最終無緣衛冕。雖然未能捧杯，但球隊一路打進決賽，仍獲得國內球迷高度肯定與支持。

  • 比賽結束後，布宜諾斯艾利斯方尖碑周邊仍聚集大量球迷，高唱加油歌曲、揮舞國旗並施放煙火，以掌聲和歌聲向國家隊表達感謝與驕傲。

  • 總統米雷伊表示，為表彰國家隊打進決賽的傑出表現，將在球員返國舉行慶祝活動當天訂為國定假日；球員預計20日返抵布宜諾斯艾利斯。

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