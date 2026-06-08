世界盃成為美國移民政策辯論最前線

今年世界盃成為美國移民政策辯論的最新戰場。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界盃睽違32年再度在美國舉行，卻引發移民政策爭議。

世界盃睽違32年再度在美國舉行，卻引發移民政策爭議。 重點二： SoFi體育場員工投票授權罷工，要求比賽期間勿有ICE驅逐。

SoFi體育場員工投票授權罷工，要求比賽期間勿有ICE驅逐。 重點三：移民與旅遊禁令使外國球迷申請簽證受阻，觀賽意願下降。

國際足球總會(FIFA)四年一度的世界盃 (World Cup)32年來第一次在美國本土舉行，今年共有48個國家的隊伍參賽，估計數百萬球迷將湧入美國體育場、餐廳與酒吧共襄盛舉。然而，川普政府的旅遊限制、大規模驅逐行動等措施，卻為這場國際體壇盛會蒙上陰影，今年世界盃也成為美國移民 政策辯論的最新戰場。

洛杉磯 SoFi體育場(SoFi Stadium)2000多名員工5日投票授權可能發動罷工，除非獲得保證移民和海關執法局(ICE)在世界盃舉行期間不會在場館內外展開驅逐行動。

來自需要觀光簽證才能進入美國的某些國家球迷，包括四個取得世界盃比賽資格卻出現在川普旅遊禁令名單的國家，紛紛表示申請美簽面臨不必要的複雜問題，導致某些人已經放棄到場觀看比賽的計畫。

住在美國的某些球迷對於前往體育場觀看比賽，則擔心因此遭到ICE逮捕。國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)並未排除比賽期間可能對犯罪嫌疑人展開逮捕行動。

報導指出，世界盃比賽將在美國11個城市登場，這些城市移民社區對移民執法行動的憂慮，反映了川普政府一年多來實施大規模驅逐行動之後，讓擁有最多足球迷的族裔群體當中造成普通恐懼，包括西語裔社區。

倡議組織「美國移民委員會」(American Immigration Council)資深政策顧問安德烈(Rich André)表示：「我們希望世界盃能順利舉辦，因為這是國際盛典，也是文化交流，以精彩球賽促成團結的時刻。」

安德烈說：「如果把想來幫自己國家隊伍加油的球迷拒於門外，或者不讓純粹只想在體育場或酒吧幫阿根廷隊、巴西隊加油的球迷過來，就失去了某些意義。」

華盛頓郵報與馬里蘭大學(University of Maryland)5月中旬進行的聯合民調發現，65%受訪美國人反對ICE出現在美國體育場。

穆林與聯邦官員1日巡視即將舉行9場世界盃比賽的達拉斯AT&T體育場(AT&T Stadium)。穆林接受媒體訪問時說，ICE將在世界盃期間負責維安任務，任務龐大彷彿在38天舉辦78場超級盃(Super Bowls)。他說，美國隊首戰登場是6月12日在洛杉磯，「到時候我們會在那裡的」。