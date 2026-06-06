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28年來首闖世界盃 挪威隊官方照 全員變身「維京戰士」

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挪威隊明星前鋒哈蘭德。（新華社）
挪威隊明星前鋒哈蘭德。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：挪威隊睽違28年重返世界盃會內賽，備受全球球迷關注。
  • 重點二：攝影師David Yarrow將26名球員打造成維京戰士拍官方照。
  • 重點三：隊長厄德高缺席拍攝，後製補入合成完成史詩級合照。

世界盃足球賽即將開踢，睽違28年重返世界盃會內賽的挪威隊成為關注焦點。為了替球隊留下別具意義的出征紀念照，英國知名攝影師David Yarrow讓全隊26名球員換上維京戰士服裝、手持盾牌與武器，並在在挪威壯麗峽灣取景，拍攝名為「維京人來了」（The Vikings Are Coming）的世界盃官方照片。

BBC報導，一般國家隊出征世界盃前，多半會在機場或飛機舷梯前拍攝全家福，但Yarrow認為這樣的形式過於制式，決定結合挪威最具代表性的文化元素——維京人。他帶領全隊前往當地知名峽灣，並從奧斯陸劇團借來真實維京服裝，打造猶如電影場景般的史詩級畫面。

▲ 影片來源：instagram平台＠davidyarrow（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

Yarrow笑說：「如果要選出全世界最不需要化妝就像維京人的運動員，那一定是哈蘭德。」

拍攝過程並不輕鬆，由於隊長厄德高（Martin Ødegaard）當時正隨兵工廠（Arsenal F.C.）征戰歐洲冠軍聯賽，無法出席拍攝。Yarrow特別安排他補拍，再透過後製將厄德高加入團體照。

至於他鏡頭下的「維京軍團」，能否在本屆世界盃重現北歐傳奇，成為本屆賽事最大黑馬之一，將是全球球迷關注的焦點。

精華 FAQ

  • 主題名為「維京人來了」，由攝影師David Yarrow操刀，讓26名球員穿上維京戰士服裝、手持盾牌與武器，並在挪威峽灣拍出電影感十足的世界盃紀念照。

  • 一般國家隊多在機場或舷梯前拍合照，但Yarrow認為形式太制式，因此結合挪威最具代表性的維京文化與壯麗峽灣，打造更具故事性與視覺衝擊的官方照片。

  • 厄德高當時正隨兵工廠征戰歐洲冠軍聯賽，無法參與現場拍攝。Yarrow後來特別安排他補拍，再透過後製把他加入全隊合照中，完成完整版本。

世界盃 挪威

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