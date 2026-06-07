世界盃全球賭金上看500億 西班牙、法國奪冠熱門
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2026年世界盃足球賽開踢倒數，本屆參賽隊伍從32隊擴增至48隊，將是全球最受矚目的運動投注賽事之一，投注規模也有望寫下歷來之最，目前由西班牙「無敵艦隊」與法國成為國際賭盤領頭的奪冠熱門。
四年一度的世足熱潮，隨著賽會腳步接近持續升溫，各大博彩公司陸續公布最新奪冠賠率，仍以歐洲兩大強權西班牙、法國最被看好，西班牙賠率約4.5倍成為奪冠呼聲最高的隊伍，法國則以5倍賠率排第二，也有部分賭盤將兩隊並列第一。
英格蘭以賠率6.5倍排第三，巴西則是最受看好的非歐洲隊伍，賠率約7.5倍，衛冕軍阿根廷由38歲的梅西坐鎮，奪冠賠率8至10倍。
日本則是最有希望的亞洲隊伍，賠率約50倍；美國雖是本屆世足賽的共同主辦國之一，但沒有被列入奪冠熱門，賠率40至65倍。
金靴獎得主也是世界盃期間最熱門的投注市場之一，賠率逐漸成形，根據目前國際賭盤賠率顯示，法國明星前鋒姆巴佩最被看好有機會衛冕，賠率7倍。他在上屆賽事射進8球穿金靴，生涯在世界盃累積12顆進球，只差4球就能追上德國傳奇進球王克洛澤的16球歷史紀錄。
英格蘭隊長凱恩在金靴榜賭盤以賠率8倍緊追姆巴佩，梅西則列第3，至於挪威神鋒哈蘭德首度參賽，憑藉他恐怖的進球效率，也排進前5。
博彩專家分析，本屆賽事將成為史上規模最大的運動投注賽事之一，全球投注金額有望突破500億美元。
主因是2026年世界盃擴編為48隊，賽事規模與關注度同步放大，加上奪冠與金靴等市場全面升溫，博彩公司預估全球投注金額可能突破500億美元。 最新賠率顯示，西班牙約4.5倍居首，法國約5倍居次，部分賭盤甚至並列第一；英格蘭與巴西分列其後，阿根廷因梅西領軍仍在熱門名單內。 法國前鋒姆巴佩以7倍賠率最被看好，有望衛冕金靴；英格蘭隊長凱恩以8倍緊追，梅西列第三，首度參賽的哈蘭德也憑高效率擠進前五。
精華 FAQ
主因是2026年世界盃擴編為48隊，賽事規模與關注度同步放大，加上奪冠與金靴等市場全面升溫，博彩公司預估全球投注金額可能突破500億美元。
最新賠率顯示，西班牙約4.5倍居首，法國約5倍居次，部分賭盤甚至並列第一；英格蘭與巴西分列其後，阿根廷因梅西領軍仍在熱門名單內。
法國前鋒姆巴佩以7倍賠率最被看好，有望衛冕金靴；英格蘭隊長凱恩以8倍緊追，梅西列第三，首度參賽的哈蘭德也憑高效率擠進前五。
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