世界盃全球賭金上看500億 西班牙、法國奪冠熱門

西班牙球星亞馬爾。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026世界盃因擴軍至48隊，預估成為史上最大投注賽事。

2026世界盃因擴軍至48隊，預估成為史上最大投注賽事。 重點二： 西班牙與法國被列為奪冠最熱門，賠率約4.5倍與5倍。

西班牙與法國被列為奪冠最熱門，賠率約4.5倍與5倍。 重點三：全球投注金額可望突破500億美元，金靴市場同樣受關注。

2026年世界盃 足球賽開踢倒數，本屆參賽隊伍從32隊擴增至48隊，將是全球最受矚目的運動投注賽事之一，投注規模也有望寫下歷來之最，目前由西班牙「無敵艦隊」與法國成為國際賭盤領頭的奪冠熱門。

四年一度的世足熱潮，隨著賽會腳步接近持續升溫，各大博彩公司陸續公布最新奪冠賠率，仍以歐洲兩大強權西班牙、法國最被看好，西班牙賠率約4.5倍成為奪冠呼聲最高的隊伍，法國則以5倍賠率排第二，也有部分賭盤將兩隊並列第一。

英格蘭以賠率6.5倍排第三，巴西 則是最受看好的非歐洲隊伍，賠率約7.5倍，衛冕軍阿根廷由38歲的梅西 坐鎮，奪冠賠率8至10倍。

日本則是最有希望的亞洲隊伍，賠率約50倍；美國雖是本屆世足賽的共同主辦國之一，但沒有被列入奪冠熱門，賠率40至65倍。

金靴獎得主也是世界盃期間最熱門的投注市場之一，賠率逐漸成形，根據目前國際賭盤賠率顯示，法國明星前鋒姆巴佩最被看好有機會衛冕，賠率7倍。他在上屆賽事射進8球穿金靴，生涯在世界盃累積12顆進球，只差4球就能追上德國傳奇進球王克洛澤的16球歷史紀錄。

英格蘭隊長凱恩在金靴榜賭盤以賠率8倍緊追姆巴佩，梅西則列第3，至於挪威神鋒哈蘭德首度參賽，憑藉他恐怖的進球效率，也排進前5。

博彩專家分析，本屆賽事將成為史上規模最大的運動投注賽事之一，全球投注金額有望突破500億美元。