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世界盃帶來人潮 公衛人員：麻疹與流感更容易傳染

記者胡玉立／綜合報導
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文章重點整理：

  • 重點一：世界盃吸引大量球迷入境，美國公衛面臨傳染病監測壓力。
  • 重點二：專家認為麻疹與流感比伊波拉更可能在群聚場合擴散。
  • 重點三：主辦城市已啟動監測與防疫準備，並備妥疫苗與檢測機制。

世界盃足球賽即將登場，來自世界各地的數十支球隊和數百萬球迷將湧入美國各大城市，對公共衛生人員形成巨大挑戰。這幾個月來，公衛人員持續為外國球員和球迷可能攜帶的任何疾病，預作準備；最受關注的病毒不是伊波拉(Ebola)，而是麻疹流感

國家廣播公司(NBC)報導，專家指出，伊波拉病毒在世界盃比賽或觀賽派對上傳播的可能性極低；伊波拉病毒並非透過呼吸道傳播，而是透過與感染者體液直接接觸。更易傳播的病毒是麻疹，美國之前已出現多起大規模疫情。

「如果世界盃期間出現麻疹疫情，我不會意外，」約翰霍普金斯大學病毒學家佩科茲(Andrew Pekosz)說：「人群聚集處是麻疹病毒傳播的溫床。」

泛美衛生組織(Pan American Health Organization)敦促各主辦城市衛生官員，在比賽開始前加強監測麻疹疫情。

喬治亞州亞特蘭大市所在的富爾頓郡(Fulton County)衛生局長普列西亞(Marcus Plescia)表示，他已要求團隊制定麻疹疫情因應計畫，事先確保疫苗和免疫球蛋白注射劑供應充足，供接觸病毒者使用。

「麻疹很棘手，」普列西亞說：「前來觀看世界盃比賽的人有可能在接觸病毒後，還沒回到自己國家就發病。」麻疹潛伏期最長可達三周。

與此同時，佩科茲指出，「流感感染者很可能來自正值冬季的南半球地區，我們有可能看到一些夏季不常見的呼吸道感染病例。」

傳染病監測過程中，諾羅病毒(norovirus )和輪狀病毒(rotavirus)等嚴重腸胃病毒也很讓人擔憂；它們可以透過受到污染或變質的食物傳播。

喬治城大學和華府美德星健康系統(MedStar Health)上周聯合成立健康安全中心(Health Security Operations Center)，收集、分析全國各地與世界盃相關的健康數據，其中包括廢水檢測結果、已去除個人資訊的電子健康紀錄數據等。

MedStar Health遠距醫療長布克(Ethan Booker)表示，「若發現噁心嘔吐和腹瀉症狀患者湧入急診室，我們會將相關資訊與廢水數據比對，看看是否顯示爆發諾羅病毒疫情。」

布克說：「如果我們工作做得好，人們就不會注意到；那才是真正的成功。」

精華 FAQ

  • 因為比賽與觀賽活動會形成大量群聚，麻疹又極具傳染力，且潛伏期可長達三周，感染者可能在返國前就已發病，增加跨地區擴散風險。

  • 專家指出伊波拉並非透過呼吸道傳播，而是需與感染者體液直接接觸，因此在球場或派對等場合的傳播可能性極低，風險遠低於麻疹與流感。

  • 各地衛生單位已要求加強麻疹監測、備妥疫苗與免疫球蛋白，並建立健康安全中心整合急診與廢水檢測資料，以便及早判斷是否出現疫情。

麻疹 世界盃 流感

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