世界盃宛如「39天辦78場超級盃」維安大挑戰

「FIFA世界盃獎盃巡迴展」紐約站揭幕儀式2日在曼哈頓的美國自然歷史博物館舉行，吸引眾多球迷觀賞。德國傳奇球星Bastian Schweinsteiger高舉他帶來的世界盃冠軍獎盃。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026世界盃擴至48隊、104場，成美加墨三國維安大考驗。

2026世界盃擴至48隊、104場，成美加墨三國維安大考驗。 重點二： 美方動員FBI、特勤局與DHS，採無人機、AI監控等新科技。

美方動員FBI、特勤局與DHS，採無人機、AI監控等新科技。 重點三：戰爭與假訊息風險升高，主辦城市強化反制與跨語溝通能力。

2026世界盃 足球賽即將在美、加、墨3國鳴笛開踢，16個城市跨越4個時區，參賽球隊首度由32隊增加至48隊，總比賽場次更是從過往的64場暴增至104場，除了是一場「馬拉松式」生存考驗，維安挑戰更是前所未有。

美聯社報導，龐大維安體系為了確保體育場館與球迷區安全、護送參賽隊伍與保護政要，使用的科技工具包括可在禁航區發射網攔截物體的無人機、行李檢查機器狗、大型X光安檢車，以及數千台對準公共場所的人工智慧(AI)監視器。

美國世界盃工作小組執董安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)表示，這相當於「39天內舉辦78場超級盃(Super Bowl)」，世界盃的聯邦安全等級與超級盃相同，僅次於總統就職典禮或全國代表大會。

國土安全部(DHS)估計將有700萬人入境。曾因川普遇刺案受審查的特勤局(Secret Service)負責保護到場的各國領袖，川普也表達觀賽意願。國安部長穆林(Markwayne Mullin)坦言特勤局缺編約860人，任務複雜但絕不容失敗。

聯邦調查局(FBI)耗時2年制定維安計畫，吸取紐約感恩節遊行(Macy's Thanksgiving Day Parade)與紐約新年倒數(New Year's Eve ball drop)等大型活動經驗，並在以色列日(Israel Day)等活動測試。為應對維安開支，聯邦急難管理局(FEMA)已撥款6.25億元給11個美國主辦城市，另投入2.5億元用於追蹤與反制可疑無人機。

今年1月，數千名維安官員模擬踩踏、車輛攻擊與大規模槍擊演習。但2月美以伊爆發戰爭後，情勢徹底改變。專家指出，應對孤狼式襲擊與外國資助的恐怖分子截然不同。

其中，無人機是2022年卡達世足賽以來最大威脅。球場與球迷區禁飛無人機，FBI已準備好一整套安全方案來阻止無人機入侵。

此外，各國可能利用AI生成技術散布假訊息引發恐慌。比賽期間，FBI將在主辦城市啟動聯合行動中心，由現場人員即時驗證網路影片的真偽。

AI公司也與警方合作，包括協助舉辦6場賽事的堪薩斯市警方篩選球隊訓練地點與熱門酒吧的所屬國家地區防範衝突；達拉斯市則升級即時翻譯執法記錄器，協助警方與國際遊客溝通。

2026年世界盃足球賽11日在北美盛大開踢，美國、加拿大、墨西哥，迎來盛事。圖為墨西哥球迷6日慶祝實事，要締造「墨西哥人浪」的金尼斯世界紀錄。(路透)