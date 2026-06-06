世界盃在即 法國查獲大批盜版球衣多數來自中國

圖為上屆世界盃時香港海關查獲大量冒牌球衣。(中新社資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國海關查獲近2300件仿冒球衣，多數來自中國。

法國海關查獲近2300件仿冒球衣，多數來自中國。 重點二： 正版球衣漲價與仿品品質提升，推升盜版市場需求。

正版球衣漲價與仿品品質提升，推升盜版市場需求。 重點三：假球衣多以小包裹入境，來源不透明且恐有安全風險。

隨著2026年世界盃 足球賽將於11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。法國當局近日查獲大批仿冒品，多數來自中國。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國海關宣布在塞納馬恩省（Seine-et-Marne）謝勒市（Chelles）查獲近2300件仿冒球衣，大多來自中國。

法國郵政 貨運部門2025年7月也曾在東部的隆勒索涅市（Lons-le-Saunier）發現2萬件假球衣。從這類大規模查獲案件可見，隨著消費者更願意購買仿冒球衣，另類市場正在興起。

報導指出，盜版球衣猖獗原因是正版球衣價格飆漲，以及仿冒品做得愈來愈好。

以往盜版球衣品質粗糙，從拼字錯誤或圖案差異即可一眼看出是假貨，但如今，一些假貨只能從工序細緻程度或標籤細節來辨別，而一件盜版球衣價格可低至正版的1/10。

在一個頗受歡迎的中國網站上，一件法國隊球衣售價僅12.5歐元（約14.5美元），而正版球衣要價110歐元（約128美元）。

運動暨自行車企業聯盟（UNION Sport et Cycles）代表凱耶（Virgile Caillet）說：「仿冒球衣製造商省掉了所有會影響正版球衣售價的成本。」球衣價格通常包括加值稅、經銷商利潤、製造成本、品牌利潤、贊助費用等。

對許多球迷來說，便宜球衣很吸引人。根據法國公眾意見機構（IFOP）2023年替製造商聯盟（UNIFAB）所做的調查，15%法國人買過仿冒運動商品。

22歲的學生居勒（Jules）最近下單購買仿冒復古球衣，除了因為大廠牌不再生產這些款式，也因為價格很便宜，3件約60歐元（約70美元）；他覺得品質還不錯，只是圖案字樣可能洗幾次就會損壞。

24歲的建築業員工朱力安（Julien）花105歐元（約122美元）買了5件球衣，包括1998年世界盃法國國家隊球衣。他說：「全部加起來只要一件（正版）球衣的錢。我再也不會從官方商店買了。」

對海關而言，揪出仿冒品幾乎等同大海撈針。這些球衣通常以小包裹寄送，混在每天運抵法國的數以百萬計商品中。

報導指出，大部分假球衣來自中國和東南亞，其生產經濟模式很大程度上不透明，可能對消費者構成風險。

法國海關暨間接稅總署（DGDDI）貿易及關稅政策部門主管波榭（Valérie Brochet）表示：「這類產品的製造總是令人懷疑，因為無法保證健康和安全。無論是染料、布料或縫線，我們完全不知道身上穿戴的商品是什麼成分。」

對正版商品賣家來說，假貨猖獗令人擔憂。但整體上，賣家仍從不斷成長的需求中獲利。凱耶說，「我們從來沒賣出過這麼多足球衣」。足球衣已是年輕人日常穿著的服裝，是一種身分識別的工具，也是展現個性的方式。

假貨商當然也沒放過這一趨勢。波榭指出，這些人鎖定當下流行商品，「隨著巴黎聖傑曼（Paris Saint-Germain）贏得歐洲冠軍聯賽（Champions League），以及世界盃在即，今年夏天需求真的有所成長」。

本屆世界盃由美國、墨西哥、加拿大共同主辦，首度擴編為48隊參賽，比賽從上屆64場增至104場，將持續到7月19日。