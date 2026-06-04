我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽

紐約市垃圾桶補助延至9月7日 屋主可繼續申請報銷

世界盃前 墨西哥示威者衝撞教育部 總統：不會落入圈套

中央社墨西哥市3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部。(路透)
墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部。(路透)

2026年世界盃足球賽將於幾天後開幕，墨西哥抗議群眾今天把路燈桿當作衝撞工具，闖入位於首都的教育部總部，總統薛恩鮑姆強調，她不會「落入」鎮壓示威活動的「圈套」。

法新社報導，一個自全國教育工作者協調會（CNTE）教師工會分裂出來的團體，近日在這場全球規模最大的足球盛會前夕舉行大規模示威。本屆世足賽將於6月11日在墨西哥市艾茲提卡球場（Azteca Stadium）登場。

遭衝撞的教育部消息人士表示，抗議群眾破壞警衛亭並敲碎窗戶，墨西哥電視台播出的畫面顯示，現場發生了小型火災。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天稍早指出，她不會在世界盃開幕前幾天「落入」鎮壓抗議的「圈套」。本屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥共同舉辦。

她在每日記者會上表示，「他們就是想在世界盃籌備期間，逼迫我們訴諸鎮壓手段」，並矢言她不會這麼做。

昨天，抗議的教師在首都主要大道推倒高大的足球員雕像，並威脅如果政府不回應他們的勞動訴求，將在世界盃期間舉行示威。

1日，警方朝一群教師發射催淚瓦斯，阻止他們進入市中心的左卡洛（Zocalo）廣場，當地正在搭建2026年世界盃「球迷嘉年華」場地。但當抗議群眾昨天推倒5公尺高的雕像時，有關當局沒有介入。

薛恩鮑姆呼籲與抗議群眾對話，他們要求調高薪資並廢除一條退休金法。她的政府已與CNTE達成共識，將把薪資調高9%，這與持不同立場的教育人士所要求的加薪100%相去甚遠。

墨西哥公立學校教師的每月起薪相當於967美元。

世界盃 墨西哥 教育部

上一則

挺阿根廷征戰世足 3名球迷單車穿越17國到美助陣

下一則

網友曝台北偶遇湖人球員范德比爾特 手上還提「鼎泰豐」

延伸閱讀

世界盃倒數 墨西哥教師嗆「沒滿足加薪，足球就無法滾動」

世界盃倒數 墨西哥教師嗆「沒滿足加薪，足球就無法滾動」
遭美拒入境 伊朗世界盃基地改設墨西哥獲准

遭美拒入境 伊朗世界盃基地改設墨西哥獲准
世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」

世界盃八場賽事登陸洛杉磯 安保「史上最大規模之一」
世界盃主辦城／3度舉辦開幕：墨西哥城完全觀賽指南

世界盃主辦城／3度舉辦開幕：墨西哥城完全觀賽指南

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50
馬刺隊球星溫班亞瑪（右）30日在搶七大戰中貢獻22分。（路透）

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

2026-05-30 23:06
圖為FIFA世界盃冠軍獎盃。（路透）

世界盃／曾精準預測3屆冠軍的他斷言：今年是荷蘭封王了

2026-05-27 06:45
世界新聞網製圖

NBA總冠軍／尼克客場105：95踢館馬刺 G1開門紅

2026-06-03 23:10

超人氣

更多 >
66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本
社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元

社安基金七年內用光 2032年每月福利平均少500元
定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新

定期清潔這三處 廚房永遠閃亮如新
「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰
好市多這款精緻甜點回歸 顏值高味道美「像節日禮盒」

好市多這款精緻甜點回歸 顏值高味道美「像節日禮盒」