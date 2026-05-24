世界盃／巴西隊10號誰穿 內馬爾還是維尼修斯？

內馬爾是巴西隊史進球紀錄保持人。（美聯社）

隨著內馬爾（Neymar）回歸巴西 隊出戰2026美加墨世界盃 足球賽，輿論熱議，內馬爾可能改穿13號，而非巴西隊歷史悠久的10號球衣。

巴西隊的10號並非普通號碼，而是一種傳承與象徵。包括貝利（Pelé）、卡卡（Kaká）等傳奇球星都曾身披這件球衣。內馬爾則穿著巴西隊10號超過十年，成為這項傳統最自然的繼承者。他首次披上這件經典球衣是在2013年6月21日，自那之後，只要入選國家隊且身體狀況允許，他幾乎從未放棄10號。

巴西陣中維尼修斯在上屆2022卡達世界盃貢獻1進球、2助攻，為巴西主力鋒線。（美聯社）

另一方面，維尼修斯（Vinícius Júnior）則代表著巴西足球的現在與未來。這位球星首次穿上10號球衣是在2023年6月17日，當時內馬爾因傷缺陣。自那之後，許多球迷開始將維尼修斯視為巴西新一代的足球領袖。

問題來了，當巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）同時維尼修斯與內馬爾納入麾下，誰穿10號顯得更具意義。

若巴西隊決定尊重資歷與傳統，最合理的安排可能是由內馬爾繼續保有10號，而維尼修斯則回歸他在皇馬與國家隊都曾使用過的7號球衣。

此外，10號球衣還牽涉巴西隊一項重要紀錄。

如果內馬爾在本屆世界盃繼續身穿10號出賽，他將成為巴西史上唯一一位在四屆世界盃中都穿著10號球衣的球員，超越球王貝利。

有趣的是，貝利當年獲得10號球衣，其實源於一次失誤。1958年瑞典世界盃期間，巴西未能及時向FIFA提交正式背號名單，最終由FIFA隨機分配號碼，而貝利恰巧獲得10號。這場巧合，最終讓10號成為足球史上最具代表性的背號。