世界盃主題曲MV來了 夏奇拉熱舞 梅西、姆巴佩客串

夏奇拉（左）與奈及利亞歌手Burna Boy合唱〈Dai Dai〉。(美聯社)

哥倫比亞 流行天后夏奇拉（Shakira）23日發布與奈及利亞歌手Burna Boy合作的2026世界盃 主題曲〈Dai Dai〉MV。這支長達四分鐘的MVu由多位足球巨星登場揭開序幕，包括阿根廷球王梅西 (Lionel Messi)、法國前鋒姆巴佩(Kylian Mbappé)以及挪威射手哈蘭德(Erling Haaland)，眾人齊聲表示：「我們已準備好迎接夏奇拉。」

〈Dai Dai〉在義大利語中有「前進」、「繼續向前」之意，MV於美國邁阿密拍攝。影片開場可見夏奇拉站上墨西哥城地標獨立紀念柱(Angel of Independence)頂端，隨後畫面轉至沙漠場景，她與一群非洲孩童一同熱舞。

接著，Burna Boy現身演唱其段落，而夏奇拉則站立於閃耀的地球裝置之上，背景為璀璨星空。之後，她走進足球場，與身穿各國國旗元素服裝的女舞者共舞，象徵今年夏季世界盃參賽國家。本屆賽事將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦。

影片尾聲則穿插歷屆世界盃經典畫面，夏奇拉向多位足球傳奇致敬，包括馬拉度納(Diego Maradona)、C羅(Cristiano Ronaldo)、貝克漢(David Beckham)等人，同時也向巴西、阿根廷、哥倫比亞、美國與荷蘭等參賽國致意。

〈Dai Dai〉是夏奇拉第二度演唱世界盃足球賽官方歌曲。她曾於2010年南非世界盃推出全球熱門歌曲〈Waka Waka (This Time for Africa)〉，廣受球迷喜愛。

▲ 影片來源：Youtube平台＠

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