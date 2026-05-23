世界盃場館距離遠 邁阿密→溫哥華要6小時 碳排恐創體壇紀錄

環境專家認為，2026美加墨世界盃足球賽碳排放量也將創紀錄，成為史上汙染最嚴重的體育賽事。(路透)

法新社報導，環境專家認為，2026美加墨世界盃 足球賽不僅是歷來規模最大、獲利最豐厚，碳排放量也將創紀錄，成為史上汙染最嚴重的體育賽事。

洛桑大學（University of Lausanne）地理學家高吉什維利（David Gogishvili）說：「與奧運 在近幾屆持續減少碳足跡的情況不同，國際足球總會（FIFA）男子世界盃的情況正好相反。」

今夏世足首次擴大為48隊，也是首度由3個國家墨西哥 、加拿大與美國共同舉辦。這項賽事將創造空前收入，但洛桑大學的研究顯示，同時「會產生國際體育史上最大的碳足跡」。

高吉什維利表示，洛桑大學估算二氧化碳排放量在500萬到900萬公噸，高於2024年巴黎奧運約175萬公噸。

這個數字遠超過2018年俄羅斯世足估計產生的217萬公噸二氧化碳，當時比賽較為分散，場次也少了40場。這個數字也超過2022年卡達世足的317萬公噸，當時比賽高度集中，但因場館倉促建造、規模過大且配備空調而受批評。

本屆的16座場館在主辦權確定時就已存在，這是當時申辦團隊特別強調的一點。

主要問題在於場館之間距離過遠。邁阿密和溫哥華距離超過4500公里(飛行6小時以上)。這將增加國際賽事中最大的二氧化碳排放來源：球隊、官員、媒體的航空旅行，尤其是FIFA預計吸引「超過500萬名球迷」的旅程。

例如，波士尼亞與赫塞哥維納將飛5040公里，為的是在多倫多、洛杉磯以及最後的西雅圖進行小組賽。

高吉什維利表示， FIFA「無止境地渴望成長」，導致比賽場次增加，無可避免地會有「更多運動員、更多球迷、更多飯店建設、更多航班，有點是永無止境的循環」。

2030年世足將跨6國、3大洲舉辦，前3場比賽在阿根廷、烏拉圭及巴拉圭登場，之後轉往摩洛哥、西班牙及葡萄牙進行剩餘的101場比賽。

2034年世足則在沙烏地阿拉伯舉行，氣候與卡達相近，但幅員更大，場次也多40場。全球最大石油公司沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）2024年成為FIFA主要贊助商。