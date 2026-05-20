世界盃／內馬爾入選巴西隊後 1小時狂賺600萬美元

內馬爾。（歐新社）

在經歷漫長等待與不確定性後，巴西 隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）終於確認，內馬爾（Neymar）將參加他生涯第四屆世界盃 。而就在巴西隊公布名單不到一小時後，這位效力於桑托斯（Santos）的球星又迎來另一個值得開心的消息：僅因入選2026美加墨世界盃名單，他便進帳3000萬巴西雷亞爾（約600萬美元）。

據報導，世界盃國家隊名單向來能在短短幾秒內吸引全球數百萬人關注，也讓球員的社群媒體帳號瞬間成為高價值廣告版位。

根據記者Jorge Nicola在YouTube 頻道上的說法，在內馬爾確定入選世界盃名單僅30分鐘後，他便接連發布三支合作影片，合作品牌包括Mercado Livre、Puma 與 Red Bull。據報導，每家品牌支付他1000萬巴西雷亞爾，使他在短短一小時內累積收入達3000萬雷亞爾。

在與 Mercado Livre 的合作影片中，內馬爾回應近期外界最常問的問題：「內馬爾怎麼了？」

他在影片中表示：「內馬爾將以前所未有的方式為巴西全力以赴，那你呢？」

接著，他又發布一支與Puma合作的影片，畫面中他撕碎一張寫著「不會入選巴西最終名單」的紙張。

他又分享與能量飲料品牌Red Bull合作的影片，以踢出四顆足球的方式慶祝自己第四次參加世界盃，並在最後一顆球上簽名留念。

球迷為內馬爾回歸國家隊歡呼，數字也反映在社群上。根據《El Economista》報導，內馬爾的Instagram粉絲數在消息公布後暴增超過110萬人，也穩居全球Instagram粉絲數第三高的運動員，僅次於C羅（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）。