「超級巨星才能贏世界盃」巴西球迷為內馬爾回歸歡呼

在巴西名單公布前，一名球迷手持內馬爾的海報。(美聯社)

近年傷痛不斷的巴西 足球明星內馬爾（Neymar），睽違近3年後重返國家隊，他是巴西26人名單中的最大亮點。18日傍晚，當巴西男足國家隊主教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在世界盃 參賽名單宣布儀式上讀出內馬爾的名字時，現場氣氛瞬間被點燃，彷彿世界盃已經提前開場。全場爆發出雷鳴般的歡呼聲，「歐雷歐雷歐雷歐雷，內馬爾，內馬爾」的歌聲開始傳唱。

然而在網絡和媒體輿論場上，「內馬爾是否應該參賽」的爭議始終不斷。特別是近來狀態正佳、多次入選國家隊的切爾西前鋒佩德羅（João Pedro ），被過去三年飽受傷病困擾、狀態低迷的內馬爾取代，讓不少球迷憤憤不平。名單公佈後的記者會上，拋向安切洛蒂的問題幾乎都圍繞內馬爾展開：內馬爾的身體狀態可以嗎？他能夠融入這支他很久沒有加入過的隊伍嗎？

自2023年10月受傷以來，內馬爾開始與巴西國家隊漸行漸遠。他從沙烏地阿拉伯回到自己出發的地方——巴西桑托斯俱樂部。為了幫助內馬爾重新披上國家隊戰袍，他的球迷想盡一切辦法。如今，這一目標終於實現，繼2014年、2018年和2022年世界盃之後，內馬爾將第四次隨巴西隊出征世界盃。

內馬爾。(美聯社)

在國家隊陣容宣佈儀式場外，球迷們早早等候在那裡，很多人高呼內馬爾的名字，舉著支持他的標語；在他桑托斯公寓的門口，一大群球迷在雨中為他加油助威；巴西各地的球迷透過電視直播得知內馬爾入選後，也紛紛開始慶祝。

可見，內馬爾本身就是最大的話題。對許多巴西球迷而言，內馬爾如今的狀態和能力可能並不那麼重要，因為情感和信仰才是巴西人看待足球的方式。

巴西人崇尚英雄，相信世界盃冠軍是由超級巨星贏得的。比利（Pele）、羅納度（Ronaldo）等一代代足球偶像陪伴巴西人成長。而內馬爾，即便已不再處於巔峰狀態，仍是巴西足球近年來最具全民號召力的標誌性人物。

從實力上看，如今的巴西隊早已開始走下「神壇」，雖然多名主力依然是歐洲豪門俱樂部的中堅力量，但他們在國家隊層面始終未能形成穩定而高效的整體。巴西足協最終請來安切洛蒂這位外籍名帥，也實屬無奈之舉。安切洛蒂固然履歷輝煌，但正如他自己在當日記者會上所說，「我不是魔法師」。在這樣的背景下，安切洛蒂召入內馬爾更多的是一種在巴西「討生活」的穩妥選擇——至少可以凝聚人心。

內馬爾與其他入選巴西隊的選手影像，被投射在一棟建築物上。(美聯社)

安切洛蒂入主巴西隊後，在18日前還從未將內馬爾召入麾下，即便是在兩個月前的友誼賽中，內馬爾也未出現在名單里。但內馬爾所在的桑托斯俱樂部始終沒有放棄，為他成立了「特別行動組」，制訂專門的恢復計畫，計算後面每一場他能夠上場的比賽，讓他的表現能夠被安切洛蒂看到。

就在巴西隊向國際足聯提交55人大名單前，國家隊主力前鋒羅德里戈和埃斯特旺接連受傷，無緣世界盃，這也在客觀上為內馬爾的入選鋪平了道路。

當然最重要的是，內馬爾最近的訓練和比賽滿足了安切洛蒂的核心要求——達到良好的身體狀態。安切洛蒂曾經說：「如果他能以百分之百的狀態參加世界盃，他就能入選。內馬爾必須繼續努力訓練和比賽，以良好的身體狀態展現他的實力。」

內馬爾的入選不僅在巴西國內引發熱議，在國際上也引起巨大反響。不過，他的回歸能否真正幫助巴西隊走得更遠，仍有待比賽的檢驗。

安切洛蒂在宣布名單前說，這份名單並不完美，而且也不可能完美，但已經是在現有條件下能夠作出的最優選擇。

從陣容結構看，曾經人才濟濟的巴西後衛線和中場都已顯老態，主力多為30歲以上的球員，新入選的球員又相對缺少大賽經驗。鋒線雖然相對年輕，拉菲尼亞（Raphinha）、維尼修斯（Vinicius Junior）都是年輕一代的翹楚，但他們似乎在國家隊的比賽中總難發揮出個人實力。

內馬爾回歸後，還能像過去一樣成為球隊核心嗎？他能否接受替補位置？這些都是外界關注的焦點。

安切洛蒂在記者會上明確說：「他有可能上場，也有可能不上場，有可能替補出場，也有可能就坐在替補席上。我只能說，他和其他人一樣肩負著同樣的責任。他是一名經驗豐富的球員。」