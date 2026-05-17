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世界盃新規 FIFA：摀嘴說話挑釁直接紅牌

中央社／綜合外電
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國際足總新規定，摀嘴挑釁將直接紅牌離場。(路透)
國際足總新規定，摀嘴挑釁將直接紅牌離場。(路透)

鑑於今年國際足球賽事發生兩起重大爭議事件，即將於6月開踢的世界盃，紅牌判罰規定已修訂更新，未來球員在爆發口頭衝突挑釁對手時若遮住嘴巴，恐吞紅牌出場。

美聯社報導，國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）推動紅牌判罰規定修訂更新，源於本季的歐洲冠軍聯賽（Champions League），班菲卡球員普雷斯蒂亞尼（Gianluca Prestianni）疑似掩嘴辱罵皇家馬德里球員小維尼修斯（Vinicius Jr），以及非洲國家盃（AFCON）決賽中，塞內加爾隊球員因不滿裁判判決離場抗議，導致現場陷入混亂。

負責制定規則的國際足球協會理事會（International Football Association Board，IFAB）在加拿大的特別會議中一致通過，球員在與對手發生口頭衝突時，若刻意遮住嘴部，裁判可視情況出示紅牌警告。

這項規定目前尚未強制納入全球通用的「足球比賽規則」（The Laws of the Game），但賦予如FIFA等賽事主辦單位彈性選擇採用的權限。

FIFA此提案源於皇家馬德里球員小維尼修斯在今年2月的比賽中，指控普雷斯蒂亞尼刻意拉起球衣遮住嘴部，並對其進行種族歧視辱罵。這項控訴隨後也獲得皇馬隊友姆巴佩（Kylian Mbappé）的支持。

歐洲足球總會（UEFA）日前針對該起言語暴力事件，對普雷斯蒂亞尼處以禁賽6場，其中3場緩刑。UEFA表示，普雷斯蒂亞尼雖承認使用恐同言論，但否認有種族歧視，且目前尚無足夠證據證實種族歧視指控。

IFAB表示：「賽事主辦單位得自行決定，任何球員在與對手對峙的情況下遮住嘴部，皆可被處以紅牌處分。」

此外，IFAB也同意，任何抗議裁判判決而擅自離場的球員也將面臨紅牌處分，此規定同樣適用於鼓動球員離場的隊職員。

今年1月的非洲國家盃決賽，塞內加爾與地主國摩洛哥在傷停補時階段戰成0比0平手，塞內加爾球員因不滿裁判判給摩洛哥罰球而離場抗議，導致賽事中斷近15分鐘。

儘管塞內加爾之後擋下罰球並在延長賽奪冠，但非洲足球協會上訴委員會褫奪了塞內加爾的冠軍頭銜，該案目前正交由瑞士洛桑的體育仲裁法庭（CAS）審理。

IFAB表示，相關修訂將通知所有參與6月11日開踢、美國、加拿大與墨西哥三國合辦世界盃（World Cup）的48支隊伍。

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