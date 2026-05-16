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世界盃／姆巴佩領軍 法國26人名單出爐

中央社／巴黎綜合外電報導
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姆巴佩。（美聯社）
姆巴佩。（美聯社）

世界盃足球賽即將在美國、加拿大墨西哥開踢，法國隊總教練德尚公布26人名單，全隊由姆巴佩（Kylian Mbappe）領軍，幾乎都是歷年國家隊成員，沒有太多意外。

法新社報導，這是德尚（Didier Deschamps）執教法國隊的第7份、也是最後1份重大國際賽事名單，他向法國TF1電視台表示，這份名單「不一定是26名最佳球員，重點在於整體平衡與陣容磨合。」

今年57歲的德尚隨後向記者解釋，「（入選的）首要且關鍵標準是競技表現。」

姆巴佩雖然上個月大腿受傷，錯過皇家馬德里在西甲季末衝刺的關鍵場次，一般預料他自始就將擔任隊長。

這位27歲的球星將與金球獎得主狄姆貝利（Ousmane Dembele）和巴黎聖傑曼的杜埃（Desire Doue），以及拜仁慕尼黑邊鋒奧利斯（Michael Olise）等悍將同赴北美。

切爾基（Rayan Cherki）將初嘗世界盃。這位22歲的組織型球員本季在曼城迎來閃亮的英超初體驗，同樣引人注目的兵工廠球員沙利巴（William Saliba）則將為「藍色雄雞」穩定後防。

拜仁慕尼黑後衛烏帕美卡諾（Dayot Upamecano）預計將與沙利巴搭檔出任後防核心，利物浦的柯納特（Ibrahima Konate）和水晶宮的拉克羅瓦（Maxence Lacroix）也在入選之列。

後衛耶南德茲（Lucas Hernandez）和中場坎特（N'Golo Kante）兩人是德尚8年前在俄羅斯世界盃奪冠的僅存成員。朗斯（Lens）門將李瑟（Robin Risser）是新陣容中唯一從未代表國家隊出賽的球員。

遺珠之憾是皇家馬德里中場卡文加（Eduardo Camavinga）以及巴黎聖日爾曼門將席瓦利（Lucas Chevalier）。席瓦利去年夏天高調轉隊後，已淪為二號門將。

「我能想像他（卡文加）有多失望，」德尚說。「他剛走過一個艱困賽季，上場時間不多又飽受傷病困擾。但我必須做出決定，組成一份名單。」

利物浦前鋒伊基泰克（Hugo Ekitike）也因4月跟腱受傷而未能入選。

德尚表示世界盃是最重要的事，「投入這份工作14年，對我的生命而言是一部分。但若大家擔心的話，我沒有要退休，我將有自己的生活。」

法國將在6月16日於I組首戰塞內加爾，隨後對上伊拉克與挪威。

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