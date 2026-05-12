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世界盃／梅西入選阿根廷隊55人大名單 挑戰3項不可能

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梅西可望率領阿根廷挑戰衛冕。（美聯社）
梅西可望率領阿根廷挑戰衛冕。（美聯社）

阿根廷國家隊11日公布2026世界盃足球賽55人初選名單，眾所期盼的38歲球王梅西（Lionel Messi）名列其中，也讓外界確信他將率領阿根廷挑戰衛冕。

今日美國報報導，阿根廷足協表示，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）已將55人初選名單提交給國際足總（FIFA）。阿根廷隊最終名單須於6月1日前提交FIFA，預計6月2日正式公布。

除了梅西之外，2022年卡達世界盃冠軍班底也有不少人回歸美加墨世界盃，包括門將「大馬丁」馬丁尼茲（Emiliano Martinez）、決賽罰進關鍵點球的蒙提爾（Gonzalo Montiel），以及梅西在邁阿密國際的隊友德保羅（Rodrigo De Paul）。

阿根廷隊在世界盃開打前，還將與宏都拉斯及冰島進行熱身賽，之後於6月16日迎來世界盃首戰，對手為阿爾及利亞。

而即將在6月滿39歲的梅西，若確定迎來生涯最後一次世界盃，這位8屆金球獎得主、五屆世界盃選手，有機會改寫歷史。

隊長身分率阿根廷連霸

目前僅有義大利與巴西曾做到世界盃連霸。若阿根廷成功衛冕，而梅西繼續以隊長身分帶隊奪冠，他將成為史上首位率領阿根廷完成世界盃二連霸的隊長。

世界盃歷史最佳射手

目前世界盃歷史進球紀錄保持人，是德國名將克洛澤（Miroslav Klose）的16球。也就是說，梅西只要在本屆賽事再攻進4球，就能超越克洛澤，獨居世界盃歷史射手榜第一。

世界盃決賽最老進球者

目前世界盃決賽最年長進球紀錄，由瑞典傳奇里德霍姆（Nils Liedholm）以35歲264天紀錄保持。若阿根廷再度闖進決賽，而屆時已接近39歲的梅西能在冠軍戰進球，他將刷新這項塵封近70年的紀錄。

世界盃 梅西 阿根廷

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