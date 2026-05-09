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世界盃／伊朗「如期參與」要求主辦國接受10項條件

中央社／德黑蘭9日綜合外電
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2022年9月1日，伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）與德黑蘭市長阿里雷...
2022年9月1日，伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）與德黑蘭市長阿里雷扎・扎卡尼（Alireza Zakani）站在世界盃獎盃旁。(路透)

伊朗足球協會今天表示，其男子國家隊將如期參與下月登場的2026年世界盃賽事，但在中東戰爭之際，伊朗足協要求美國、墨西哥及加拿大等3個主辦國接受伊方提出的10項條件。

法新社報導，伊朗足協（FFIRI）主席塔吉（Mehdi Taj）上月前往加拿大參加國際足球總會（FIFA）全球代表大會時遭拒絕入境，因為塔吉與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關聯。加國2024年將革命衛隊列為恐怖組織。

自美國與以色列2月對伊朗發動攻勢，進而引發中東戰爭以來，伊朗是否能參與6月11日至7月19日期間舉行的世界盃，蒙上不確定陰影。

伊朗足協在官方網站表示：「我們肯定會參加2026年世界盃，但主辦國必須將我方關切事務納入考量。」

塔吉昨天告訴伊朗國營電視台，德黑蘭提出10項條件，希望確保國家隊受到妥善待遇。

這些條件包括核發簽證、尊重國家隊人員權益、隊旗和國歌，以及在機場、飯店和前往比賽球場途中提供嚴密維安等要求。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）強調歡迎伊朗球員參賽，但也警告美國可能禁止與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯人士入境。美國也將革命衛隊列為恐怖組織。

伊朗預計6月15日在洛杉磯迎戰紐西蘭，展開世界盃小組賽首戰。

伊朗 以色列 世界盃

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