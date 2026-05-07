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誰退讓？FIFA高管擬訪華 世足轉播或迎轉機

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世足轉播或迎轉機

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中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。...
中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密。(路透)

距2026年美加墨世界盃足球賽（世足賽）開幕不到40天，中國地區轉播權還沒敲定，主要在國際足聯（FIFA）開出天價轉播權利金一度高達3億美元，擁中國轉播採購獨家權的央視不買帳且態度強硬。國際足聯回應稱仍與央視討論中，有消息稱國際足聯有「秘書長級別的高管」計畫近期訪華，哪方會退讓引發關注。而這天價讓南韓媒體也看不下去，稱「中國又不是『人傻錢多』要花3億美元看世足賽」。

針對高價轉播權費用，國際足聯昨稱「國際足聯已與全球超過175個地區的廣播公司達成協議。中國關於2026年國際足聯世界盃媒體轉播權出售的討論正在進行中，現階段必須保密」。據「五星體育」消息，國際足聯有「秘書長級別的高管」計畫近期訪華，世足賽版權談判或迎轉機。

據澎湃新聞報導，此次國際足聯與央視談判轉播權核心矛盾，在懸殊價格預期與利益分歧；國際足聯最初給央視的開價達2.5億至3億美元，央視預算可能僅在6000萬至8000萬美元，即便後來FIFA將報價降至約1.2億至1.5億美元，但央視仍拒不接受，雙方心理預期存在巨大差距，且經多輪拉鋸，價差仍難彌合。

央視的考量是，過去20多年，世足賽在中國轉播權費用從1200萬美元漲到2018年與2022年兩屆打包費用3億美元，而2026年單屆賽事報價幾乎追平此前兩屆總和；且國際足聯差異化的定價策略，此次給印度開出的價格是兩屆世界盃打包價僅3500萬美元，這樣的差別對待讓央視不能接受。

以往世足賽中，央視都提前獲得轉播權，並在比賽開始前幾周就播放宣傳內容和贊助商的廣告。而本屆留給各方敲定協議、搭建廣播基礎設施和出售廣告位的時間還剩五周，中國轉播權遲遲未能敲定，這也實屬罕見。有體育產業人士指出，國際足聯敢大幅抬高轉播權價格，一方面依是基於對中國市場的商業預期：中國球迷基數大、傳播覆蓋面廣，具極強的變現潛力，因此形成「中國市場必接受高價」的固化預期。

此外，中國隊今年沒能打進世足賽，賽事在國內的吸引力大打折扣。本屆比賽都在北京時間凌晨或上午時段，廣告商的投放意願本就已大幅降低，賽事臨近但談判依然陷入僵局，錯過了招商窗口期，廣告商流失不可避免。本屆世足賽中國贊助商已投入超5億美元，一旦轉播泡湯，國際足聯的招商和漲價底氣將大打折扣。

另據網易引述南韓X體育新聞報導稱，面對國際足聯的獅子大開口，中方期望報價僅為南韓1.25億美元的一半左右，轉播權談判陷入僵局。報導並認為，「中國又不是人傻錢多，要花3億美元看世界盃」。

南韓 世界盃

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