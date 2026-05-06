世足賽決賽門票1張200萬合理？FIFA主席：不見得有人真的買下去

FIFA主席英凡提諾。（路透）

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）5日辯護世界盃 足球賽門票價格，強調美國法律允許以高於原價數千美元的價格轉售門票之下，FIFA有義務善用這條法規。

法新社報導，國際足總因世界盃門票價格飽受批評。球迷團體「歐洲足球支持者協會」（Football Supporters Europe, FSE）3月向歐洲聯盟執行委員會（European Commission）提起訴訟，指控FIFA世界盃「門票價格過高」。

FIFA自己的世界盃轉售平台FIFA Marketplace，上周曾以每張超過200萬美元的價格，標價4張7月19日在紐約舉行的決賽門票。

英凡提諾在加州比佛利山莊舉行的梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）表示，天價門票反映出球迷觀賽的強勁需求。

他表示，如果轉售平台上的決賽門票被喊到200萬美元，一來，這並不代表門票真的要200萬美元。二來，這也不代表真的會有人買這些門票，但「如果真的有人花200萬美元買決賽門票，我會親自為他送上熱狗和可樂，讓他體驗一場難忘的比賽」。

決賽原價票飆漲7倍 FIFA：符合美國行情

球迷團體也比較了2022年卡達世界盃門票與本屆賽事票價的差異：前者決賽最貴的原價門票約為1600美元，後者決賽最貴門票原價約為1.1萬美元。

英凡提諾堅稱，這波大幅調漲原價門票是合理的，「我們必須考量市場機制。我們所處的這個市場，娛樂產業發展屬全球頂尖，我們必須依市場行情訂價。」

他並點出「美國也允許轉售門票，若我們把票價訂得太低，這些門票仍會在二級市場被高價轉賣」。

「事實上，儘管外界批評我們的票價偏高，這些門票在轉售市場的價格還會更貴，有時甚至超過我們定價的兩倍。」

英凡提諾提到，分組賽有1/4的門票價格低於300美元。他說：「在美國，先別提一定程度的職業賽，連去看一場大學層級的賽事都不可能花低於300美元。」

他強調，畢竟這是世界盃。

本屆世界盃足球賽由美國與墨西哥、加拿大共同主辦，首場比賽將於6月11日在墨西哥市揭幕，決賽則訂於7月19日在新澤西州舉行。