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世足賽倒數40天 美國旅館訂單遠不如預期、業者稱「無感」

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
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紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)
紐約時報廣場的世界盃標誌。(路透)

世界盃足球賽開幕僅剩1個多月，美國飯店業協會在調查中指出，相關訂房量遠不如業界預期，逾半受訪業者將簽證障礙與地緣政治疑慮列為需求有限的主因。

中央社引述法新社報導，美國飯店業協會（American Hotel and Lodging Association）針對世界盃賽事的11個美國都會區會員進行調查，範圍涵蓋紐約至洛杉磯

昨天公布的結果顯示，80%受訪業者表示旅館訂房量低於預期；約65%則將簽證障礙及廣泛地緣政治疑慮，列為需求不張的主因。

美國飯店業協會主席麥艾塔（Rosanna Maietta）表示，「一連串因素已削弱前先的樂觀預期，不過先行指標顯示仍存在可觀的機會。」

本屆世界盃足球賽由美國與墨西哥、加拿大共同主辦，首場比賽將於6月11日在墨西哥市揭幕，決賽則訂於7月19日在新澤西州舉行。

美國總統川普近來頻繁以地主身分為此足壇盛事背書，但同時大規模緊縮赴美簽證。

川普政府已向國際足球總會（FIFA）保證將協助持票者辦理簽證，但強調每名申請仍需接受嚴格審查。

球迷團體也對高票價、二手市場哄抬，以及觀賽相關交通費用表達關切。

這項以「國際足總2026世界盃飯店前景」為名發布的調查，受訪業者描繪出一幅黯淡景象。在堪薩斯市，訂房量遠低於預期，甚至低於6月和7月一般水準。波士頓、費城、舊金山和西雅圖，許多受訪者以「無感活動」形容本屆賽事。

飯店業者也表示，國際足總先大批包房，然後大量退訂，「製造出一種人為的早期需求假象」。

報告表示，「由於飯店面臨需求分散的環境與持續不確定性，許多業者正重新調整策略，或暫緩世界盃特色活動、品牌合作及臨時整修等方面的投資。」

國際足總發言人指出，足總「與飯店業利害關係人持續保持溝通」，並補充世界盃門票需求「空前強勁，銷售已逾500萬張」。

世界盃 洛杉磯 簽證

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