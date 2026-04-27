決賽門票炒至近230萬美元 美加墨世足賽為何成為「史上最貴」？

2026年世界盃足球賽將於美國、加拿大和墨西哥舉行。圖為紐約一處世足賽比賽用球造景。(歐新社)

看一場世界盃 決賽，要花近230萬美元？

2026年美加墨世界盃，國際足聯（FIFA）首次推出官方轉售平台，允許球迷將已購球票掛牌出售。日前，該平台上出現了4張待售球票，每張標價229萬9998.85美元。一時間，關於世界盃天價球票的討論再次升溫。

這些天價票究竟是真是假，從何而來？這屆被普遍稱為「史上最貴」的世界盃，正在給參與者帶來哪些衝擊？這場全球矚目的盛會，能否在商業收益與觀賽體驗之間找到平衡？這些問題成為了外界關注的焦點。

天價票從何而來？

這4張標價近230萬美元的球票，於4月下旬出現在國際足聯官方轉售平台上，位置在球場一方球門後的下層看台124區45排33至36座。

實際上，國際足聯對轉售平台的定價並無直接控制權，這一價格僅為賣方的掛牌報價。當日該平台上，同樣位於下層看台146區的一張決賽門票掛牌價為20.3萬美元，而價格相對較低的決賽球票掛牌價則在數萬美元區間。

由此分析，230萬美元的球票與其他球票價格差距過大，可能是個別賣家的高價掛牌行為，難以代表實際成交價格。當然，即便是2萬至3萬美元的票價，對於一場90分鐘的比賽來說，亦是令人咋舌。

二級市場票價走高的根源，源於本屆世界盃官方門票售價的大幅上漲。自2025年9月開售以來，官方票價已多次調整：決賽一類票價格從去年12月的8680美元升至今年4月的1萬990美元。而在四年前的卡達世界盃，決賽一類票官方售價固定為1600美元。

票價上漲的核心原因，在於國際足聯首次對官方球票採用動態定──票價隨比賽熱度和需求自動調整。國際足聯表示，這一做法參考了北美職業體育聯盟的票務模式。據統計，本屆世界盃共收到超過5億份購票申請，而總球票數僅約700萬張，僧多粥少，票價水漲船高。

此外，轉售環節的高額手續費進一步推高了價格。國際足聯推出官方轉售平台，這一舉措雖有助於從源頭減少假票問題，但國際足聯對每筆交易向買賣雙方各收取15%的服務費，即單筆交易合計抽取約30%。在此機制下，賣方通常通過提價來覆蓋成本。

「史上最貴」世界盃？

高昂的票價只是這屆被稱為「史上最貴」世界盃面臨的諸多價格變化之一。

本屆賽事各項觀賽成本普遍大幅提升。一方面，美國、加拿大本就是高消費國家；另一方面，國際足聯放棄了傳統的當地組委會模式，首次在美國設立全資公司，直接與16個主辦城市對接運營。各地不同的法律制度與組織方式，也帶來新的協調成本。

這一點在公共交通上尤為明顯。世界盃決賽舉辦地──大都會人壽體育場位於紐約附近的新澤西州，屆時預計大量球迷將從紐約曼哈頓前往新澤西觀賽。負責運營紐約至新澤西公共交通的新澤西捷運日前宣佈，從紐約賓夕法尼亞車站往返球場的普通往返票價定為150美元，而平時票價僅為12.9美元，漲幅超過10倍。這並非孤例：在波士頓，前往世界盃球場的火車票價也將從平時的20美元漲至80美元。

新澤西捷運首席執行官科盧里表示，這並非哄抬物價：「我們只是試圖收回成本。我們認為，不該讓普通通勤乘客來分攤世界盃帶來的額外成本。」他表示，為球迷組織交通將耗資約6200萬美元，其中只有1400萬美元由補貼覆蓋，因此該公司將不得不從預計每場比賽乘火車前往球場的約4萬名球迷身上收回剩餘費用。

住宿價格同樣大幅上漲。就連歷來相對實惠的媒體酒店，本屆世界盃的價格也普遍是2025年在美國舉辦的世俱盃的兩倍以上。記者查詢發現，去年世俱盃期間在西雅圖曾入住的民宿，到世界盃期間價格已翻了四倍。

高昂的觀賽成本，讓個別球迷的選擇格外引人關注。據英國媒體報導，一位自1982年世界盃起持續關注英格蘭隊的62歲退休教師米爾恩，決定出售自己的一套房產（標價約46.5萬美元），以用於前往美國觀看數周的世界盃賽事。米爾恩說：「我肯定想看完整屆賽事，這花費會很大。」

商業利益，還是球迷情感？

居高不下的觀賽成本，自然讓球迷們深受其傷。

英格蘭足球支持者協會（FSA）代表康坎農在接受採訪時表示：「就去看一場比賽的預期花費而言，這價格顯然是天文數字。沒人預料到會被這樣狠宰一刀。」

「你應該歡迎來自世界各地的球迷。而在現階段，我認為球迷們感覺不到絲毫歡迎之意。」康坎農說。

歐洲球迷組織「足球支持者歐洲組織」（FSE）已向歐盟委員會正式投訴國際足聯，指控其濫用世界盃門票定價權。「現實是，他們讓忠實球迷別無選擇──要麼付錢，要麼錯過，」FSE執行董事埃文說。

西班牙名帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）也參與了討論：「我記得前幾屆世界盃就像是足球盛宴，世界各地的球迷來看比賽，票價也很便宜。我們必須顧及商業因素，否則賽事的可持續運營將難以保障；然而，球迷才是一切的核心，是這項事業得以延續的關鍵。」

國際足聯主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）則解釋道：「世界盃是國際足聯主要的創收賽事。世界盃每四年舉辦一個月，我們只在這一個月裡賺錢。而在距離下一屆世界盃的47個月裡，我們花的就只有這筆錢。」

據國際足聯預計，本屆世界盃營收將達到110億美元。「很多人不知道，國際足聯是非營利機構，我們所有的收入，都投入到了全球211個成員的足球事業發展中。其中約四分之三的國家或地區，如果沒有我們提供的資助，可能根本無法開展有組織的足球活動。因此我們一直在努力尋求平衡。」因凡蒂諾說。

一邊是創紀錄的購票申請和總收入，一邊是球迷在「要麼付錢，要麼錯過」的現實面前不斷權衡。這究竟是足球這項運動的勝利，還是它正在失去些什麼？答案或許因人而異。

毋庸置疑的是，在維持商業增長與保障廣泛參與之間，這項備受關注的賽事，需要面對更加多元的平衡考量。