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國際乒聯單打世界盃：孫穎莎3連冠、王楚欽首度捧杯

新華社澳門5日電
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男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。（...
男子單打冠軍中國選手王楚欽（左）和女子單打冠軍中國選手孫穎莎在頒獎儀式上合影。（新華社）

國際乒聯單打世界盃5日在澳門銀河綜藝館打響決賽，孫穎莎4:1戰勝王曼昱實現女單三連冠，王楚欽經歷七局苦戰捧起男單獎盃，這也是他的首個單打世界盃冠軍。

女單決賽率先上演「巔峰對決」，世界排名前兩位的國乒隊員孫穎莎與王曼昱在決賽相遇。首局比分戰至9平後，孫穎莎以11:9率先兌現局點。第二局，孫穎莎8:2領先後被連追4分，暫停後以11:8再下一局。第三局打到11平後，孫穎莎以13:11取勝。第四局王曼昱奮起直追以11:8扳回一城。第五局，孫穎莎保持迅猛攻勢，11:7鎖定勝利。奪冠瞬間，她高舉手臂，比出「三」的手勢。

孫穎莎賽後表示，她和王曼昱都發揮了最好水平，非常開心能夠實現三連冠，希望自己帶著這份勝利繼續前行。回顧本次世界盃，她說：「這幾天收穫很多，比賽中起起伏伏，每天睡醒了狀態都不一樣。回去好好總結、好好休息，即將迎來世乒賽，我也會全力以赴。」

男單決賽在王楚欽和日本選手松島輝空之間展開。松島輝空以11:9先勝一局。第二局比分交替上升，王楚欽化解對手多個局點，以18:16將大比分扳平。第三局，王楚欽在8:2領先的情況下被連續追分，經過暫停後以11:8拿下該局。然而松島輝空隨後連贏兩局，王楚欽以2:3落後。

第六局，兩人中遠台相持球速極快，王楚欽堅定戰術以11:4將比賽拖至決勝局。第七局，王楚欽逆轉領先，以10:5迎來賽點，儘管對手連追3分，但王楚欽頂住壓力，最終獲勝。

奪冠後，王楚欽躺倒在地，起身後擁抱了教練，並指了指背後球衣上的「CHINA（中國）」。

「感謝一直不放棄的自己，包括現場支持我的球迷，更要感謝我身為這樣集體里的一員，感謝中國乒乓球隊培養了我。」王楚欽賽後說，每一場比賽印象都非常深刻，「非常慶幸我這次終於做到了」。

德國選手溫特、韓國選手申裕斌獲得女單季軍，巴西選手雨果、台灣林昀儒獲得男單季軍。

孫穎莎 澳門 世界盃

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