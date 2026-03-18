伊朗在美踢世界盃有危險？ 爭取賽事移師墨西哥

墨西哥市體育場將迎接2026年世界盃；伊朗正與國際足球總會商討，將伊朗部分賽事從美國移至墨西哥舉行。(路透)

伊朗足球協會主席塔吉(Mehdi Taj)17日表示，鑒於對選手人身安全的擔憂，伊朗正與國際足球總會(FIFA)商討，將伊朗在本屆世界盃足賽的部分賽事從美國移至墨西哥舉行。

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)17日表示，中東衝突未歇，如有必要，墨西哥準備好承辦伊朗在2026年世界盃足球賽的首輪比賽。她說：「墨西哥與世界各國維持外交關係，因此我們將等待FIFA的決定。」FIFA尚未回應。

這屆世界盃預定於6月11日在美國、加拿大 與墨西哥登場，伊朗原訂在加州洛杉磯 與紐西蘭 、比利時進行分組賽，之後在華盛頓州西雅圖(Seattle)迎戰埃及。

路透報導，川普總統上周表示歡迎伊朗參賽，但也暗示「為了他們自身生命與安全」，他們或許並不適合在美國比賽。

塔吉在伊朗駐墨西哥大使館的社群平台X帳號發文表示：「當川普明確表示無法確保伊朗國家隊的安全時，我們絕對不會前往美國。」他說：「我們正與FIFA協商，希望能將伊朗的世界盃比賽移至墨西哥舉行。」 墨西哥市體育場將迎接2026年世界盃；伊朗正與國際足球總會商討，將伊朗部分賽事從美國移至墨西哥舉行。(路透)

由於伊朗與美國處於戰爭狀態，外界日益懷疑伊朗是否參賽。伊朗體育部長上周表示，在美國與以色列聯合對伊朗發動空襲並導致伊朗最高領袖遇害後，伊朗國腳們將無法參加本屆賽事。

若伊朗退出，這將是現代以來首次有球隊退出世界盃，FIFA將面臨緊急尋找替代球隊的壓力。亞洲足球聯盟(AFC)17日表示，尚未接獲伊朗將退出本屆賽事的通知。

亞足聯秘書長約翰(Windsor John)在馬來西亞吉隆坡(Kuala Lumpur)受訪時表示：「到頭來，是否參賽的決定權在伊朗足協。截至17日為止，(伊朗)足協給我們的回覆是他們會參加世界盃。」