美國沒繳會費 WADA擬禁川普出席LA奧運

由於欠繳會費，世界反運動禁藥組織將討論是否禁止川普總統及美國官員出席洛杉磯奧運。圖為該組織主席班卡。(美聯社)

美聯社報導，鑑於美國多年未繳會費，世界反運動禁藥組織(WADA)目前正在考慮改寫規則，試圖禁止川普總統與美國其他高官出席2028年洛杉磯奧運 會，甚至可能包括今年夏天在美國主辦的世足盃賽事。不過專家指出，即使WADA通過相關的新規定，在實施上有其難度。

WADA執行委員會將在17日舉行會議，討論一項提案，即是針對沒有繳納會費的國家，禁止其政府代表出席世界錦標賽、奧運、帕運比賽。此舉據信主要是針對美國而來。美國自2023年以來就拒絕繳費。 WADA則是企圖淡化此一會議，表示該機構自2020年以來就一直在商討會員國欠繳會費的問題。

WADA去年預算是5750萬元，其中一半是來自國際奧委會，另一半則是來自各國根據其競賽隊伍規模的資助。美國過去向來是最大金主之一。不過近年來美國由於一連串的事件而與WADA的嫌隙加深，包括2014年俄羅斯 的索契(Sochi)冬奧禁藥醜聞與2024年奧運中國游泳選手禁藥疑雲。

根據擬議中的新規定，WADA針對沒有繳納會費的國家會依欠繳會費的多寡來實施懲罰，輕重程度分三級，最嚴重的是禁止政府官員與代表參加世足賽、奧運與帕運的賽事。美國在2025年欠繳會費370萬元，2024年也欠繳370萬元，屬於欠繳最嚴重的等級。如果WADA通過新規則，意味川普總統、副總統范斯、政府其他高官與國會議員都不能參加2028年的洛杉磯奧運。 由於欠繳會費，世界反運動禁藥組織將討論是否禁止川普總統及美國官員出席洛杉磯奧運。圖為該組織於米蘭冬奧會舉行記者會。(新華社)

美國國家毒品控制政策辦公室(ONDCP)主任卡特(Sara Carter)則表示，儘管受到WADA的一再威脅，美國堅持要求WADA在財務上的可信度與執行上的透明度，確保運動競技的公平性。美國政府近來一再要求WADA接受獨立機構對其財務進行稽核，否則就不會繳納會費。

WADA即使通過此一新規則，最多也僅具象徵性意義，因為國際奧委會很難阻止主辦國的元首參加在其國家境內舉辦的比賽。ONDCP前主任古普塔(Rahul Gupta)表示，「我還從未聽說瑞士一個預算只有500萬元的基金會能夠阻止美國總統去任何地方。」