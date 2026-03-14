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亞洲盃女足／面對衛冕軍中國拚到延長賽輸球 台灣無緣4強

記者劉肇育／綜合報導
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中華女足隊與亞洲盃衛冕軍中國隊拚戰到延長賽以2球差距惜敗。圖／中華足球協會提供
中華女足隊與亞洲盃衛冕軍中國隊拚戰到延長賽以2球差距惜敗。圖／中華足球協會提供

中華女足隊今天在亞洲盃8強賽遭遇9度奪冠的中國隊，在只要贏球就能提前取得重返世足賽的門票下，靠著門將程思瑜優異發揮，與衛冕軍一路以0：0拉鋸到延長賽，才在延長賽失掉2球，最終以0：2敗下陣來，雖然無緣4強，但仍有機會在入圍賽爭取暌違35年的世足賽門票。

今年亞洲盃前6名的球隊將能晉級到明年世界盃會內賽，7、8名則能參與10搶3的洲際附加賽，而中華女足這次分組賽以2勝1敗的分組第2名成績晉級到8強賽後，已先搶下洛杉磯奧運資格賽門票，率先完成第一階段任務後，中華女足也繼續挑戰暌違35年重返世足賽舞台的資格。

今天8強賽面對衛冕軍大陸女足，現場也湧入不少台灣球迷進場為木蘭女將助威，比賽第24分鐘大陸女足在左側發起攻勢，一次傳中球送到禁區內後，張馨起腳射門雖然未能進入門框內，但也是大陸開賽後最有侵略性的一次攻勢。第28分鐘大陸女足一次吊中球直搗中華隊禁區，不過門將程思瑜主動出擊與嘗試頭鎚的大陸球員撞在一起，再度擋下對手攻勢。

第39分鐘大陸張馨傳中球，王霜頭錘精準的命中球門右上角，不過在裁判VAR檢視後，大陸女足因為越位狀況，進球被判不算，讓中華女足逃過一劫，雙方在上半場踢完戰成0：0平手。上半場大陸女足以控球率百分之72占上風，並有5次射門、1次射正，中華隊則是僅出現1次射門。

下半場大陸女足再度展開攻勢，不過前兩次射門都與球門擦身，第64分鐘中華隊發動防守反擊，一度直搗大陸女足禁區，可惜未能掌握射門機會，錯過進球良機，但靠著門將程思瑜多次美技撲救化解對手攻勢，也讓大陸女足難越雷池，甚至大陸女足主力王霜還因為在進攻時衝撞程思瑜，吞下黃牌。

在正規賽90分鐘踢完雙方仍保持平手後，比賽也進入傷停補時階段，而程思瑜也一度因為之前的碰撞疼痛倒地並接受治療，傷停補時第7分鐘大陸女足再度發動攻勢，在禁區內的起腳射門卻踢中門楣，比賽進入延長賽。

延長賽第94分鐘，王霜著從禁區內回傳給邵子欽起腳射門，攻破程思瑜的鐵壁防守，拿下本場比賽第一球，最終中華隊也未能將比數扳平，還讓大陸隊在第117分鐘靠著金坤傳中球打到中華隊球員身體後反彈進門，中華隊也以0：2敗下陣來，雖然無緣4強，但仍將在入圍賽遭遇北韓隊，贏球仍將能晉級到明年巴西世足賽，輸球則將落入10搶3的洲際附加賽，爭取搭上世足賽末班車。

中華女足隊與亞洲盃衛冕軍中國隊拚戰到延長賽以2球差距惜敗。圖／中華足球協會提供
中華女足隊與亞洲盃衛冕軍中國隊拚戰到延長賽以2球差距惜敗。圖／中華足球協會提供

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