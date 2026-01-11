我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市府投400萬加速設置模組化公廁…不接地下水系統 會自動清潔

紐約州府嚴查223家醫美 87家涉違規遭停業或吊銷執照

足球／梅西不想當教練 退休後想學貝克漢當「球隊老闆」

中央社／綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷足球天王梅西。（美聯社）
阿根廷足球天王梅西。（美聯社）

美國職業足球大聯盟（MLS）超級球星梅西（Lionel Messi）想要效法邁阿密國際（Inter Miami）共同擁有者貝克漢（David Beckham），在高掛球靴之後成為球隊老闆。

路透報導，這位38歲的阿根廷傳奇與邁阿密國際的合約將持續到2028年。他表示，比起轉任教練，他更傾向於將當老闆經營球隊，作為他退休後的事業第2春。

梅西曾2度獲頒MLS最有價值球員（MVP），並8度獲得金球獎（Ballon d'Or）。根據日前訪談內容，他告訴阿根廷串流頻道Luzu TV：「我不認為自己會當教練。」

梅西說：「我想擁有自己的球隊，從零開始，讓球隊茁壯。能夠給年輕球員發展的機會，讓他們有所成就。如果可以選，這對我來說更有吸引力。」

梅西曾帶領邁阿密國際在2025年奪下球隊首座MLS盃冠軍，而他與球隊的合約中，也包含未來擁有少數股權的條款。

今年5月，他協助過去在MLS和巴塞隆納（FC Barcelona）的老戰友蘇亞雷斯（Luis Suarez），在蘇亞雷斯的家鄉烏拉圭創立一支新的第4級聯賽球會LSM體育（Deportivo LSM）。

梅西當時透過ESPN烏拉圭站說：「我要感謝蘇亞雷斯給我這個機會，邀請我加入他，一同投入他多年來經營且已有顯著成長的計畫。」

他說：「能參與其中是我的榮幸。我希望盡我所能貢獻心力，繼續讓這個俱樂部成長，並始終與你們並肩作戰。」

梅西與邁阿密國際將於2月21日在洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）展開新一季MLS例行賽。

梅西 阿根廷 金球獎

上一則

棒球經典賽／弗里曼婉拒加拿大徵召 道奇「MVP打線」只有大谷參賽

延伸閱讀

足球／梅西學乖了 印度行最後一站「待好待滿」粉絲美夢成真

足球／梅西學乖了 印度行最後一站「待好待滿」粉絲美夢成真
「買票花1個月薪 臉都沒看清」梅西20分鐘快閃 印度球迷砸場

「買票花1個月薪 臉都沒看清」梅西20分鐘快閃 印度球迷砸場
花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子

花錢看梅西卻只看到政客 印度球迷失控拆椅子、丟瓶子
梅西印度快閃 球迷不滿花1個月薪水買票「只看20分鐘」怒砸場

梅西印度快閃 球迷不滿花1個月薪水買票「只看20分鐘」怒砸場

熱門新聞

戴資穎化身「義大利長髮正妹」。截圖自戴資穎IG

戴資穎變「義大利長髮正妹」盡情享受退休生活

2025-12-17 16:11
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
勇士隊60歲教頭柯爾。（路透）

NBA／前一場被驅逐出場 柯爾自爆「讓媽媽失望了」

2026-01-08 03:20
火箭隊明星前鋒杜蘭特(左)。（美聯社）

NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老

2026-01-06 03:10
剛滿41歲的詹姆斯因左腳關節和右坐骨關節炎，對戰馬刺隊一賽確定缺席。(路透)

NBA／每場比賽後都腳痛 41歲詹皇對馬刺休兵

2026-01-07 22:02
強森。(美聯社)

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

2026-01-06 23:36

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家