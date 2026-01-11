足球／梅西不想當教練 退休後想學貝克漢當「球隊老闆」

阿根廷足球天王梅西。（美聯社）

美國職業足球大聯盟（MLS）超級球星梅西 （Lionel Messi）想要效法邁阿密國際（Inter Miami）共同擁有者貝克漢（David Beckham），在高掛球靴之後成為球隊老闆。

路透報導，這位38歲的阿根廷 傳奇與邁阿密國際的合約將持續到2028年。他表示，比起轉任教練，他更傾向於將當老闆經營球隊，作為他退休後的事業第2春。

梅西曾2度獲頒MLS最有價值球員（MVP），並8度獲得金球獎 （Ballon d'Or）。根據日前訪談內容，他告訴阿根廷串流頻道Luzu TV：「我不認為自己會當教練。」

梅西說：「我想擁有自己的球隊，從零開始，讓球隊茁壯。能夠給年輕球員發展的機會，讓他們有所成就。如果可以選，這對我來說更有吸引力。」

梅西曾帶領邁阿密國際在2025年奪下球隊首座MLS盃冠軍，而他與球隊的合約中，也包含未來擁有少數股權的條款。

今年5月，他協助過去在MLS和巴塞隆納（FC Barcelona）的老戰友蘇亞雷斯（Luis Suarez），在蘇亞雷斯的家鄉烏拉圭創立一支新的第4級聯賽球會LSM體育（Deportivo LSM）。

梅西當時透過ESPN烏拉圭站說：「我要感謝蘇亞雷斯給我這個機會，邀請我加入他，一同投入他多年來經營且已有顯著成長的計畫。」

他說：「能參與其中是我的榮幸。我希望盡我所能貢獻心力，繼續讓這個俱樂部成長，並始終與你們並肩作戰。」

梅西與邁阿密國際將於2月21日在洛杉磯足球俱樂部（Los Angeles FC）展開新一季MLS例行賽。