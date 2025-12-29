世足預售票申請達1.5億 FIFA主席：高票價反映全球熱潮

我的頻道

中央社杜拜29日綜合外電報導
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高票價辯護，強調門票需求旺盛，且可為全球足球運動帶來龐大收益。路透
國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）為明年在美國、加拿大和墨西哥舉行的世界盃高票價辯護，強調門票需求旺盛，且可為全球足球運動帶來龐大收益。

路透報導，本月，球迷團體批評門票價格過高，數倍於2022年賽事類似場次票價。FIFA隨後推出60美元票價區，以讓晉級隊伍的支持者能更容易負擔門票。

英凡提諾今天在杜拜舉行的世界體育高峰會（World Sports Summit）表示：「我們在15天售票期，有600萬到700萬張門票可供銷售，卻收到1.5億個門票申請。也就是說，每天有1000萬個門票申請。這顯示世界盃的強大吸引力。」

「在世界盃近百年的歷史中，FIFA總共賣出4400萬張門票。所以，兩周內……我們就能填滿300年的世界盃，想想看，這多麼不可思議。」

英凡提諾指出，美國球迷的門票申請量最高，其次是德國和英國。

他補充說：「最重要的是，這些收入又回饋到全球各地的足球運動中。」

「如果沒有FIFA，全球150個國家就不會有足球。正是因為，並且多虧了我們透過世界盃產生的收益，這些資金才能再度投入到世界各地發展足球運動。」

●杜拜將於明年主辦FIFA年度最佳獎

杜拜將於明年舉辦FIFA年度最佳獎（FIFA Best Awards）頒獎典禮。

FIFA最佳獎旨在表揚年度最佳男女足球員、教練及球隊，由球迷、媒體代表、隊長和國家隊教練共同投票選出。

英凡提諾表示：「我在這裡可以宣布，我們已經締結新夥伴關係，明年要在杜拜共同表彰最佳球員、教練及球隊。」

「我們已經享受了這項運動，現在更能感受這項運動帶給全世界的凝聚力。」

法國前鋒狄姆貝利（Ousmane Dembele）獲選2025年年度最佳男子球員，西班牙中場邦馬特（Aitana Bonmati）則榮獲年度最佳女子球員。

