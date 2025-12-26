我的頻道

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

足球／世俱盃前車之鑑 2026世足極端高溫考驗 觀賽風險被低估？

中央社／洛杉磯25日電
2026年在美加墨舉行的世界盃足球賽，被點名恐面臨極端高溫。圖為今年世俱盃半決賽，西甲皇家馬德里7月9日在新澤西州對上法甲巴黎聖日耳曼，賽後皇家馬德里球星姆巴佩(前)脫掉上衣喝水。(路透)
2026年世界盃足球賽開踢倒數約六個月，主辦單位準備迎接他們迄今最嚴峻的挑戰：極端高溫。

法新社報導，美國、墨西哥和加拿大各地氣溫節節攀升，不僅威脅球員和球迷安全，還帶來一連串棘手的後勤難題，部分問題至今仍未完全解決。

工業噴霧風扇待命、引導海風吹拂

斥資55億美元興建的洛杉磯SoFi體育場（SoFi Stadium）將承辦8場世足賽，內部約有15台超過2公尺高的工業噴霧風扇靜待派上用場。若氣溫超過華氏80度（約攝氏26.7度），這些風扇將會放置在體育場四周協助降溫。

SoFi體育場上方設有約45公尺高的頂棚為觀眾提供部分遮蔭；場館側面的大型開口則讓鄰近太平洋的海風吹拂，達到自然空調的效果。

管理體育場的公司營運副總裁班奈狄克（Otto Benedict）告訴法新社：「一棟建築物能容納7萬人，現場的能量、熱度和活動都很驚人，溫度再升高時，我們必須及時應對。」

但16座世足場館並非都如此現代化。此外，南加州並不被認為是風險最高的地區。2026世足將於6月11日至7月19日舉行。3年半前卡達是在冬季舉行世足。

面臨極端高溫 美默6城市被列「高風險」

今年1月刊登於「國際生物氣象學期刊」（International Journal of Biometeorology）的研究警告，極端高溫將對2026世足賽球員和裁判健康構成「嚴重隱憂」。這項研究點名6個「高風險」主辦城市，包括墨西哥蒙特雷（Monterrey）、美國邁阿密、堪薩斯市（Kansas City）、波士頓、紐約和費城

炎熱問題在今年美國舉行的國際足總俱樂部世界盃（FIFA Club World Cup）就引發球員和教練抱怨。美國1994年世足也曾受到極端高溫影響。

國際足球總會（FIFA）採取應對措施，規定2026世界盃所有比賽無論天氣狀況如何，都必須在第22分鐘和第67分鐘安排降溫暫停。

根據本月在華府抽籤儀式公布的世界盃賽程，白天賽事大多安排在達拉斯、休士頓及亞特蘭大等配備空調的場館；風險較高的場地則多為晚間開踢。

世界職業足球員協會（FIFPro）建議，對於幾場仍屬「高風險」的賽事，若綜合溫度熱指數（WBGT）超過攝氏28度，應考慮延後比賽。他們關切的場次包括在紐約、波士頓和費城於午後舉行的小組賽，以及定於紐約下午3時舉行的決賽。

就算球員承受得住高溫 但球迷可以嗎？

儘管各隊和球員積極努力應對高溫，部分官員認為球場內外球迷的風險被低估。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）東南區域中心副主任傅爾曼（Chris Fuhrmann）表示：「為球隊加油時，其實會產生大量的代謝熱，心率也會加快。觀眾的身體素質通常不比職業運動員，多數人還有不少合併症，更容易因高溫造成健康問題，甚至出現熱傷害致死。」

球場溫度也會因混凝土、瀝青和金屬造成的「都市熱島效應」而升高。傅爾曼強調，場館必須有良好通風、足夠遮蔭區與便利飲水設施，然而飲酒卻可能影響補水效果。

國際足總尚未明確規定球迷是否可以攜帶可重複使用的水瓶入場，或水是否會在場內販售。國際足總未回應相關提問。

曾為國際足總和世界盃工作小組提供建議的美國國家氣象局氣象學家蕭特（Benjamin Schott）認為，首要之務是預防，尤其是針對那些對當地氣候不熟悉的外國訪客。

他說，從世俱盃學到的另一項經驗是必須提供多語言資訊，確保大家都能清楚理解有關高溫安全的警示。

