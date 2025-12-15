我的頻道

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

足球／梅西學乖了 印度行最後一站「待好待滿」粉絲美夢成真

中央社／新德里15日專電
阿根廷足球巨星梅西在德里進行的活動待好待滿。（歐新社）

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）稍早在加爾各答「快閃」，讓粉絲暴怒砸場，今天他在德里進行的活動待好待滿，讓粉絲直呼「美夢成真」了。

梅西這次到印度，展開名為「史上最佳球員梅西2025年印度之旅」（Messi G.O.A.T. India Tour 2025）的巡迴活動，陸續走訪加爾各答（Kolkata）、海德拉巴（Hyderabad）、孟買（Mumbai）等地後，今天轉到德里（Delhi）與粉絲會面。

印度媒體報導，梅西13日在加爾各答僅現身約20分鐘，便因維安考量匆匆離去，讓花費5000盧比到1.6萬盧比不等費用購票進場的觀眾大感不滿，紛紛在梅西離場後，從座位區朝場內拋擲水瓶等物品表達不滿，甚至有人跳進場中，破壞主辦單位搭建的帳棚以示抗議。

阿根廷足球巨星梅西稍早在印度加爾各答「快閃」，讓粉絲爆氣砸場，今天他在德里進行的活動待好待滿，讓兩名粉絲（如圖）直呼「美夢成真」了。（中央社）

記者在亞倫·賈特里體育場（Arun Jaitley Stadium）周邊觀察，今天梅西到德里與球迷見面，德里政府為了迎接這名重量級貴賓，今天上午就開始在體育場周遭進行交通管制，讓德里的交通狀況更混亂。

梅西原訂今天上午抵達德里，但因為空污造成視線不良，他的專機下午才抵達英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）。印度網路媒體Outlook報導，梅西飛抵德里後，先短暫於飯店與貴賓會晤，之後才轉往體育場與約2萬5000名粉絲見面。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，梅西今天在德里的活動中待了約2個小時，期間他觀看小球員練球、跟著踢了幾球，還親切與大家合影。此外，梅西也用西班牙文簡短致詞，並從國際板球協會（International Cricket Council）理事長夏哈（Jay Shah）手中，收下印度（板球）國家隊的球衣與簽名球棒，和2026年（板球）世界盃的門票。

今天參加德里場活動的球迷辛赫（Manik Singh）接受中央社記者訪問時表示，他聽說加爾各答的事，那很令人遺憾，相較那邊的球迷，「我們這裡好多了」。

辛赫說：「我從小就是梅西迷，這真的是美夢成真了，老實說，光是能到這裡，對我來說就是很大的成就。」

另名粉絲卡利亞（Rijul Kalia）告訴中央社記者，他從小就是梅西迷，「能親眼見到他，真是太棒了，我從沒想過在印度會有這樣的機會，這對我們所有人來說，都是美夢成真了。」

針對梅西在加爾各答「快閃」引發民眾不滿一事，一名參加德里場活動的球迷說：「這沒什麼大不了的，如果梅西願意花這麼長時間飛到印度，只待20分鐘也沒關係。」

這位球迷表示，梅西是名偉大的球員，即便停留的時間短，「我們仍敬重他」，今天梅西到德里與大家見面、和小球員互動、發表談話，並繞場一週向大家致意，「就算只有兩分鐘，我們也會很高興、很珍惜。」

今天是梅西此次印度行的最後一天，他在與德里的粉絲會面後，另外參加贊助商的活動，並於晚間離開印度。

梅西 印度 阿根廷

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍

NBA／暴龍終止4連敗 熱火創本季得分新低 還有傷兵

