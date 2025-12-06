足球／2026年世界盃賽程出爐 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）6日在世界盃足球賽程揭曉活動上發表講話。（美聯社）

國際足總（FIFA）周六公布了2026年美加墨世界盃 104場比賽賽程，開幕戰定於美東時間6月11日下午3點，由東道主墨西哥 對陣南非，地點在墨西哥城；決賽定於美東時間7月19日下午3點，地點在新澤西州 東拉瑟福德的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）。

FIFA表示，賽程安排考量了球隊行程及轉播需求。FIFA 首席賽事官祖比里亞（Manolo Zubiria）指出：「我們盡力在球隊備戰、恢復，以及本屆世界盃16座城市、三個國家、不同氣候與時區之間，取得平衡。」

祖比里亞補充，主辦國將盡量減少球隊及球迷的旅行負擔，同時考量如何讓全球觀眾能以最佳時間收看比賽，以及在特定城市設定最合理的開球時間。

本屆共有78場比賽在美國舉行，加拿大與墨西哥各有13場。

各階段賽程安排

小組賽：6月11日至6月27日

32 強淘汰賽：6月28日至7月3日

16強淘汰賽：7月4日至7月7日

8強賽：7 月9日至 7 月11日

4強賽：7 月14日至7月15日

季軍賽：7月18 日