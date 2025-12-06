足球／2026年世界盃賽程出爐 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州
國際足總（FIFA）周六公布了2026年美加墨世界盃104場比賽賽程，開幕戰定於美東時間6月11日下午3點，由東道主墨西哥對陣南非，地點在墨西哥城；決賽定於美東時間7月19日下午3點，地點在新澤西州東拉瑟福德的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）。
FIFA表示，賽程安排考量了球隊行程及轉播需求。FIFA 首席賽事官祖比里亞（Manolo Zubiria）指出：「我們盡力在球隊備戰、恢復，以及本屆世界盃16座城市、三個國家、不同氣候與時區之間，取得平衡。」
祖比里亞補充，主辦國將盡量減少球隊及球迷的旅行負擔，同時考量如何讓全球觀眾能以最佳時間收看比賽，以及在特定城市設定最合理的開球時間。
本屆共有78場比賽在美國舉行，加拿大與墨西哥各有13場。
各階段賽程安排
小組賽：6月11日至6月27日
32 強淘汰賽：6月28日至7月3日
16強淘汰賽：7月4日至7月7日
8強賽：7 月9日至 7 月11日
4強賽：7 月14日至7月15日
季軍賽：7月18 日
決賽：7月9日
