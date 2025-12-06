足球／2026世界盃籤運落定 姆巴佩vs.哈蘭德 4大看點拉滿

2026世界盃賽程公布，圖為主持人安德烈斯・坎托爾（Andres Cantor）。（路透）

2026美加墨世界盃 小組賽抽籤結果在華盛頓揭曉，48支球隊被分在了12個小組。沒有出現傳統意義上的「死亡之組」，卻有法國隊與挪威隊的焦點對決、西班牙隊與烏拉圭隊的強強對話、英格蘭隊與克羅地亞隊的「恩怨」續寫……諸多亮點、四大看點得以提前「劇透」。

抽籤新規保底 「死亡之組」未現

美加墨世界盃抽籤的最大變革，是國際足聯對規則的預先設計。

國際足聯為世界排名前四的球隊——西班牙、阿根廷 、法國和英格蘭隊設計了一個分區規則，四隊被分入不同半區，這意味著，如果他們都以小組頭名出線且持續晉級，最早只會在半決賽相遇。

此外，48支球隊被分為12個小組，每個小組前兩名直接晉級32強淘汰賽，剩餘的8席將給到成績最好的8個小組第三。這一規則同樣稀釋了「死亡之組」的「濃度」。在「小組第三」同樣可能突圍的規則下，3分也可能晉級。因此，像德國隊連續兩屆世界盃小組出局的情況，大概率不容易發生。

同時，16支歐洲球隊被均勻分配，每個小組必須有一支歐洲隊，但不超過兩支，其他大洲球隊則完全避免同組。

正是在這樣的規則下，抽籤讓傳統意義上的「死亡之組」被消解，但小組賽的激烈程度卻絲毫沒有打折扣。

實力強組林立 晉級懸念陡增

雖然傳統意義上「三強爭霸、一強出局」的死亡之組未出現，但多個小組也將面臨慘烈的競爭局面。

比如I組，將上演「星味最濃」的對決。擁有姆巴佩的法國隊是奪冠熱門之一；擁有哈蘭德的挪威隊同樣具備擊敗任何隊伍的潛力；非洲勁旅塞內加爾隊曾在2002年世界盃揭幕戰擊敗法國隊；洲際附加賽2隊則屬「神秘之師」，實力難料。

L組是實力平均的「纏鬥組」。英格蘭隊具有爭冠實力；克羅埃西亞隊則是近兩屆世界盃的四強隊伍，2018年世界盃半決賽，「格子軍團」曾擊敗了英格蘭隊；加納隊身體素質出色，是本屆賽事的潛在「黑馬」之一；巴拿馬隊同樣具備攪局實力。

可以預見，像I組和L組，可能會出現多場平局或小比分勝負。在這種情況下，淨勝球、進球、勝負關係，甚至紀律分（紅黃牌數）都可能成為球隊以「最好第三名」晉級的關鍵。

此外，H組（西班牙、烏拉圭、沙特、佛得角）、F組（荷蘭、日本、歐洲區附加賽B隊、突尼斯）同樣實力不俗，西班牙與烏拉圭、荷蘭與日本都將在小組賽上演「強強對話」。

潛在變數猶存 小組賽看點拉滿

抽籤雖已落定，但仍存很多變數。

目前有6個參賽名額（4個歐洲附加賽席位和2個洲際附加賽席位）懸而未決，這些球隊全部被歸入第四檔。

歐洲附加賽的勝者或將包括義大利、丹麥、瑞典、土耳其等隊，一旦這些實力不俗的歐洲球隊落入某個小組，該組的競爭格局將隨即發生變化。

而洲際附加賽有新喀里多尼亞、牙買加、民主剛果、玻利維亞、蘇里南和伊拉克隊參賽，如果伊拉克隊成功晉級，將落位I組，該組形勢也將因此變得更加複雜。

小組賽的另一個焦點是球星「對話」。除了姆巴佩與哈蘭德外，C組內馬爾與阿什拉夫這對前俱樂部隊友或將迎來正面對決，L組莫德里奇與貝林厄姆的新老中場大師同台競技，都將充滿故事性。

此外，新球隊的亮相也讓本屆世界盃充滿活力。來自亞洲的約旦隊和烏茲別克隊、非洲的弗得角隊、北美洲的庫拉索隊，都是首次亮相世界盃正賽，他們的表現值得期待。

「諸神黃昏」落幕 歷史巧合重現

相比之下，梅西與C羅 則獲得了更從容的謝幕舞台。

阿根廷隊抽到了「上籤」，他們與阿爾及利亞隊、奧地利隊、約旦隊同組；葡萄牙隊的對手則是哥倫比亞隊、烏茲別克隊和洲際附加賽1隊。這一抽籤結果，為兩名老將迎接殘酷的淘汰賽，保留出恢復體能與狀態的空間。倘若阿根廷隊和葡萄牙隊都拿到小組第一，並在淘汰賽順利晉級，梅西和C羅有望在世界盃八強賽直接碰面，其中一人將完成「最後一舞」。

值得一提的是，本屆世界盃揭幕戰由墨西哥隊對陣南非隊，這一對決復刻了2010年世界盃揭幕戰的經典對陣。

同樣巧合的還有C組，巴西隊、摩洛哥隊、蘇格蘭隊的組合，重現了1998年法國世界盃的A組對陣，只不過當時的挪威隊變成了如今的海地隊。這些奇妙的時光交錯，為本屆賽事增添了宿命般的傳奇色彩。