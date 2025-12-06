體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

我的頻道

世界新聞網／輯
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）
美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲（Simone Biles）近日在TikTok上發布試穿多套比基尼與上衣的影片，首次完整展示她 10月進行的隆乳手術成果，引發網友熱烈關注。

這位擁有七面奧運獎牌的體操名將，以一段名為「Transformation（轉變）」的影片揭開傳言，證實她接受了整形手術。影片中，她以多組「手術前後對比」造型示人，包括比基尼及多種貼身上衣，充分呈現身形變化。

影片一出，拜爾絲550萬粉絲湧入留言區，紛紛留下讚嘆訊息：

「絕對驚艷」、「女孩，你看起來太棒了」、「很高興看到妳這麼開心」「天啊妳也太漂亮了！」

拜爾絲上月曾透露，這次隆乳手術是她近期接受的三項整形手術之一。她向PEOPLE雜誌表示，之所以選擇公開，是因為她希望保持真誠、坦率與可親：「看到我在奧運上得獎，那不是每個人能共鳴的。但我們對自己的感受、我們的對話、我們經歷的事情，還有我們願意誠實分享的部分，那才是大家能理解的。這也是我決定分享的原因。」

拜爾絲也在TikTok的問答影片中談到術後疼痛：「這真的、真的很痛。術後我連自己移動都做不到。我休息了完整兩週，現在很慶幸自己這麼做，因為恢復期真的很辛苦。」

她也提醒粉絲：「所有整形手術都伴隨風險。」

地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警

台封小紅書 TikTok也點名 鄭麗文批綠活成自己討厭樣子

卓榮泰放話小紅書1年未改直接斷 藍批民進黨「活成自己討厭樣子」

TikTok插旗拉美 砸377億美元在巴西蓋資料中心

梅西(面對鏡頭者)帶領邁阿密國際奪得美國職業足球大聯盟盃冠軍，德保羅與他相擁。(路透)

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

2025-12-06 17:26
美國職籃NBA洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾（Elden Campbell，中）2日逝世，享年57歲。美聯社

NBA／曾與Kobe和歐尼爾聯手 湖人前中鋒坎貝爾逝世

2025-12-03 15:39
洛杉磯湖人前中鋒坎貝爾(中)。(美聯社資料照)

NBA湖人前中鋒坎貝爾佛州溺斃 警方研判死於意外

2025-12-06 12:40
烏克蘭跳水運動員里斯昆今年7月在新加坡比賽的檔案照。（美聯社）

烏克蘭跳水冠軍轉投俄羅斯 遭控背叛…除名、剝奪榮譽

2025-12-05 14:01
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

2025-12-03 14:07
林倪安曾經上過「綜藝大集合」。(圖／摘自Instagram)

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

2025-12-03 09:30

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

