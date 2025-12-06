體操名將拜爾絲社群秀比基尼 火辣展現「隆乳」成果

美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲，攝於今年10月。（歐新社）

美國28歲體操巨星西蒙拜爾絲 （Simone Biles）近日在TikTok 上發布試穿多套比基尼與上衣的影片，首次完整展示她 10月進行的隆乳手術成果，引發網友熱烈關注。

這位擁有七面奧運 獎牌的體操名將，以一段名為「Transformation（轉變）」的影片揭開傳言，證實她接受了整形手術。影片中，她以多組「手術前後對比」造型示人，包括比基尼及多種貼身上衣，充分呈現身形變化。

Simone Biles Shares a Look at Before and After Her Breast Augmentation in New Transformation Video https://t.co/2LhbNEWzZF — People (@people) 2025年12月5日

影片一出，拜爾絲550萬粉絲湧入留言區，紛紛留下讚嘆訊息：

「絕對驚艷」、「女孩，你看起來太棒了」、「很高興看到妳這麼開心」「天啊妳也太漂亮了！」

拜爾絲上月曾透露，這次隆乳手術是她近期接受的三項整形手術之一。她向PEOPLE雜誌表示，之所以選擇公開，是因為她希望保持真誠、坦率與可親：「看到我在奧運上得獎，那不是每個人能共鳴的。但我們對自己的感受、我們的對話、我們經歷的事情，還有我們願意誠實分享的部分，那才是大家能理解的。這也是我決定分享的原因。」

拜爾絲也在TikTok的問答影片中談到術後疼痛：「這真的、真的很痛。術後我連自己移動都做不到。我休息了完整兩週，現在很慶幸自己這麼做，因為恢復期真的很辛苦。」

她也提醒粉絲：「所有整形手術都伴隨風險。」