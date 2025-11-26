足球／FIFA公布2026世界盃抽籤檔次 前4強享特殊規則

我的頻道

中新社／北京26日電
FIFA公布世界盃抽籤檔次與規則。（路透）
國際足聯（FIFA）公布了2026年美加墨世界盃的抽籤規則，48支球隊被分為四檔，每檔12支球隊。

2026年世界盃將由美國、墨西哥加拿大聯合舉辦，共有16座主辦城市，這將是歷史上首次由三個東道主聯合舉辦的世界盃，也是第一次由48支球隊參賽的世界盃，共將進行104場比賽。

根據規則，抽籤將首先抽取第一檔的所有球隊，分別進入A至L組。之後，將按順序抽取第二檔、第三檔和第四檔的球隊。作為聯合東道主的加拿大、墨西哥和美國三支隊伍都被分入第一檔，分別是墨西哥A1、加拿大B1、美國D1。

剩餘球隊中，39支已晉級球隊根據11月19日的世界排名分配到四個檔次；兩支透過國際足聯附加賽晉級的球隊以及四支通過歐洲區附加賽出線的隊伍被分入第四檔。

為保證參賽隊伍分布均衡，抽籤會確保世界排名最高的西班牙隊和第二高的阿根廷隊被分入不同的準決賽前路徑，同樣規則也適用於排名第三的法國隊和排名第四的英格蘭隊。由於歐洲區有16支球隊，因此每個小組必定有一支歐洲區球隊，但不會超過兩支，其他區球隊不會在同一小組相遇。

第一檔：加拿大、墨西哥、美國、西班牙、阿根廷、法國、英格蘭、巴西、葡萄牙、荷蘭、比利時、德國

第二檔：克羅埃西亞、摩洛哥、哥倫比亞、烏拉圭、瑞士、日本、塞內加爾、伊朗、韓國、厄瓜多、奧地利、澳洲

第三檔：挪威、巴拿馬、埃及、阿爾及利亞、蘇格蘭、巴拉圭、突尼西亞、象牙海岸、烏茲別克、卡達、沙烏地阿拉伯、南非

第四檔：約旦、維德角、迦納、庫拉索、海地、紐西蘭、歐洲區附加賽 A組勝者、歐洲區附加賽B組勝者、歐洲區附加賽C組勝者、歐洲區附加賽D組勝者、洲際附加賽1勝者、洲際附加賽2勝者

抽籤儀式將於12月5日在美國華盛頓舉行。（完）

