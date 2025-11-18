我的頻道

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

華人眼中的美國職場潛規則：族裔圈子、升遷障礙

足球／阿根廷葡萄牙挺進2026世界盃 梅西C羅解鎖第6次參賽？

世界新聞網／輯
梅西與C羅有望寫下紀錄，成為且唯二出戰六屆世界盃的選手。（美聯社）
隨著葡萄牙和阿根廷確定晉級2026美墨加世界盃，足壇傳奇C羅(Cristiano Ronaldo)與梅西(Lionel Messi)可能成為世界盃歷史上首批、且唯二出戰六屆世界盃的選手。

今年40歲的C羅仍是葡萄牙的核心人物，他在世界盃資格賽中攻入了國家隊45%的總進球。這位球星已確認將參加2026年世界盃，繼續擴展他在國際賽場上的出場與進球紀錄。

梅西則尚未正式宣布是否參戰，但他依舊保持高水準表現。而他最新訪問表明，有意在明年夏天帶領阿根廷拚衛冕，只要他的狀態保持良好。

梅西與C羅首次亮相世界盃是在2006年，之後連續參加了2010、2014、2018與2022屆賽事，兩人在頂級賽場的長壽紀錄至今無人能及。

回望世界盃百年歷程，能多次站上這一全球頂級舞台的球員寥寥無幾。墨西哥門將安東尼奧卡瓦哈爾（Antonio Carbajal）、德國名宿洛塔爾馬特烏斯（Lothar Matthäus）曾完成五屆參賽壯舉。

梅西目前是世界盃歷史出場次數最多的球員，累計26場；C羅緊隨其後，累計22場。若這兩位巨星都入選2026年世界盃，將進一步鞏固他們的傳奇地位。

世界盃 C羅 梅西

