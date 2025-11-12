棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

大谷翔平。(美聯社)

2028年洛杉磯奧運 調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。媒體評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平 打第一棒，開幕聖火接著登場」。

洛杉磯奧運2028年7月14日開幕，籌備委員會（LA28）今天公布新版賽程。按照7月的舊版賽程，棒球原先安排在開幕式隔天開打，如今提前2天，改在開幕式前一天登場。美國媒體分析，這是為了大聯盟球員參賽所做的調整。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）形容，奧運賽程正好配合大聯盟明星賽的休兵期，球星參加奧運機會大增，屆時可望看見「大谷翔平在道奇 球場，為2028年奧運會打第一棒；下一棒是開幕式點燃聖火」。

報導指出，大聯盟明星賽照例安排在週二，也就是2028年7月11日。明星賽之後只隔1天，奧運棒球賽緊接著在7月13日週四開打，一直進行到7月19日週三。

奧運籌委會7月曾公布一次賽程，當時棒球安排在開幕式之後7月15日開打，如今提前2天，這樣的安排能減少對大聯盟例行賽的衝擊，避免把季中休兵期拉得太長。

「洛杉磯時報」指出，大聯盟過去拒絕中斷球季，不曾開放球員參加奧運，因此過去的奧運棒球比賽，無論是美國隊或是各國隊伍都只有美國職棒小聯盟球員參加。

報導指出，2028年洛杉磯奧運，大聯盟不想錯過這次在全球舞台推廣棒球的機會。

儘管大聯盟與球員工會尚未達成共識，但隨著奧運主辦單位調整賽程，將棒球比賽時間提前2天，顯示大聯盟開放球員的機會越來越大。