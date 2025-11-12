我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明知故犯做一事 好市多被重罰80多萬美元

眾院通過短期撥款法案 結束聯邦政府關門最長紀錄

棒球於開幕式前登場 可望見到大谷翔平為奧運打第一棒

中央社洛杉磯12日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。媒體評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第一棒，開幕聖火接著登場」。

洛杉磯奧運2028年7月14日開幕，籌備委員會（LA28）今天公布新版賽程。按照7月的舊版賽程，棒球原先安排在開幕式隔天開打，如今提前2天，改在開幕式前一天登場。美國媒體分析，這是為了大聯盟球員參賽所做的調整。

「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）形容，奧運賽程正好配合大聯盟明星賽的休兵期，球星參加奧運機會大增，屆時可望看見「大谷翔平在道奇球場，為2028年奧運會打第一棒；下一棒是開幕式點燃聖火」。

報導指出，大聯盟明星賽照例安排在週二，也就是2028年7月11日。明星賽之後只隔1天，奧運棒球賽緊接著在7月13日週四開打，一直進行到7月19日週三。

奧運籌委會7月曾公布一次賽程，當時棒球安排在開幕式之後7月15日開打，如今提前2天，這樣的安排能減少對大聯盟例行賽的衝擊，避免把季中休兵期拉得太長。

「洛杉磯時報」指出，大聯盟過去拒絕中斷球季，不曾開放球員參加奧運，因此過去的奧運棒球比賽，無論是美國隊或是各國隊伍都只有美國職棒小聯盟球員參加。

報導指出，2028年洛杉磯奧運，大聯盟不想錯過這次在全球舞台推廣棒球的機會。

儘管大聯盟與球員工會尚未達成共識，但隨著奧運主辦單位調整賽程，將棒球比賽時間提前2天，顯示大聯盟開放球員的機會越來越大。

洛杉磯奧運 大谷翔平 道奇

上一則

道奇日本3傑經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

延伸閱讀

道奇日本3傑經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季

道奇日本3傑經濟效益驚人 超越日職阪神虎整季
MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能

MLB／大谷翔平參戰經典賽？道奇還沒討論 但預想投1休5可能
MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊

MLB／大谷翔平相約「再戰10年」 羅哈斯：我老了啊
MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1

MLB／大谷翔平銀棒獎3連霸 4度獲獎超越鈴木一朗登日本第1

熱門新聞

小萊德（左）與父親萊德（右）合影。圖／凡尼莎提供

籃球／名將之子小萊德取得台灣護照 外婆一度擔心是詐騙

2025-11-05 09:05
加拿大饒舌歌手德瑞克。（路透）

MLB／藍鳥為何輸道奇？饒舌歌手「嘲諷大谷」被指戰犯

2025-11-09 00:26
佐佐木朗希(左)、羅哈斯(右)。（路透）

MLB／羅哈斯吐槽佐佐木朗希「道奇最爛舞者」：我很抱歉

2025-11-08 20:26
第7戰9局下一出局滿壘時，基納法利亞在本壘前被刺殺出局。（歐新社）

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

2025-11-04 21:40
道奇隊冠軍球員登上「吉米夜現場」暢談世界大賽。（取材自道奇官方Instagram）

MLB／道奇上「吉米夜現場」K·赫南德茲憶G7一度絕望躺平

2025-11-05 19:47
道奇捕手威爾史密斯在擊出全壘打後接受隊友歡呼慶祝。(美聯社)

隊中有這人就能奪冠？「威爾史密斯」世界大賽創下6連霸

2025-11-02 17:37

超人氣

更多 >
先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收

先苦後甜的3生肖 屬羊溫和有韌性、他中年迎接豐收
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」

Trader Joe's最好吃法餐5美元 華人驚艷「每次必買」
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了