足球／「我不想成負擔」梅西未決定是否參戰2026世界盃

梅西尚未鬆口是否參戰2026年世界盃。（美聯社）

在葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）宣布2026美墨加世界盃 將是職業生涯最後一次參賽後，阿根廷 足球明星梅西 （Lionel Messi）的動向也備受關注，他對於世界盃的最新說法是：「我不想成為負擔。」

現年38歲、效力於美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami）的梅西，曾帶領阿根廷贏得2022年世界盃冠軍，身為阿根廷隊的領袖，他是否在明年率領「藍白軍團」拚衛冕，成為外界焦點。

在接受西班牙媒體「SPORT」專訪時，梅西坦言2026年世界盃對他有著特殊意義。這屆賽事將由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，而這些地區他早已熟悉，並親眼見證北美足球的崛起。

然而，當被問到「會參加世界盃嗎？」梅西的回答依舊謹慎：「我希望自己身體狀況良好，我要確定能夠真正幫上忙，我不想成為負擔。」

梅西進一步解釋，MLS的賽程安排讓他在備戰上面臨挑戰。「我們的賽季與歐洲不同，期間會有中段的備戰期，世界盃前能踢的比賽並不多。我得每天觀察自己的狀態，看是否達到我想要的水準。但我很清楚，這是世界盃——最特別、最重要的比賽之一。所以我當然很興奮，但會平靜地、一步一步來。」

梅西生涯至今阿根廷隊出戰195場、踢進114球。

而談到退役話題時，梅西表示，目前仍在享受足球帶來的快樂：「當我感覺自己狀態不再理想、在場上感到痛苦或不再享受比賽時，那就代表該停下來了。但現在我依然感覺良好，也很享受這個階段，這就是我目前的狀態。」