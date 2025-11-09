LOL世界賽 南韓戰隊T1寫3連霸 Faker奪生涯第6冠

Faker進帳生涯第6冠。(美聯社)

在中國舉行的英雄聯盟世界大賽 ，南韓 戰隊T1 9日以3：2逆轉同賽區的KT，成為史上首度完成3連霸戰隊、締造「T1王朝」，而陣中名將Faker則進帳生涯第6冠。

力拚締造3連霸「王朝」的南韓戰隊T1，在休賽季經歷上路選手的轉隊風波，本季不被看好有機會再完成奪冠創舉，尤其T1壓線取得世界大賽門票，甚至通過資格賽考驗，才取得會內賽資格，在瑞士 輪也狀態不穩，不過進入淘汰賽階段，T1表現漸入佳境，如願挺進冠軍戰。

T1在冠軍戰與同為南韓戰隊KT（KT Rolster）上演「電信大戰」，就算被對手率先取得聽牌，不過在背水一戰的第4局，中路名將Faker（李相赫）選出角色「冰鳥」艾妮維亞，成功限制對手發揮，並幫助戰隊延長戰線，加上決勝第5局T1從開局就手握大幅度領先，最後順利推平對手主堡，再度稱霸賽場。

值得一提的是，T1前身SKT在2017年挑戰3連霸失利，如今戰隊依舊由Faker領軍，並在這次把握機會締造3連霸「王朝」，寫下英雄聯盟世界大賽史紀錄，而Faker則拿到生涯第6座世界大賽冠軍，持續書寫個人紀錄。

Faker在賽後接受主辦單位採訪時表示，比起所有的成就、紀錄，更在意能否打出不錯比賽，並感謝對手KT展現競技實力，讓雙方一起呈現精采內容，「在全世界這麼大的舞台很幸福，我之後會一直加油。」

獲得冠軍賽最有價值選手（FMVP）的下路選手Gumayusi（李珉炯）則表示，從來沒有想過拿到FMVP，感覺這一刻就像做夢，並坦言今年經歷很多坎坷、波折，但自己把一切克服，「我在每年都在證明自己中度過，現在我可以說自己是史上最好的下路選手。」