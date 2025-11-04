我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

足球／C羅：退休我一定會哭 婚禮會在2026世界盃後

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
葡萄牙球星C羅將續戰2026年世界盃。（美聯社）
葡萄牙球星C羅將續戰2026年世界盃。（美聯社）

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）今年40歲了，隨著年紀增長，他也不得不面對退休的倒數計時，他承認自己就快做好退休規畫，「估計我會哭的，沒錯，這很正常。我是個容易落淚的人，從不壓抑情緒。我早有準備，從25、26歲起，我就開始規畫自己的未來，我認為能夠承受那種（退休）的壓力。」

相比退休，C羅的婚禮可能會來得更早，「我們計畫等世界盃結束後再辦，帶著獎盃。」

在接受英國主持人摩根（Piers Morgan）專訪時，C羅透露了他向女友喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚的細節。這並非一時衝動，而是一個充滿情感與家庭參與的計畫。他表示，孩子們在其中扮演了關鍵角色，「他們問我，什麼時候要『把戒指給媽媽』。」

正是這句天真的提問，讓C羅意識到該兌現他長久以來的承諾。2025年8月，喬治娜在Instagram上宣布訂婚——一張戴著35克拉橢圓形鑽戒（估價逾500萬美元）的照片迅速暴紅，她配文寫道：「我願意，無論今生或來世。」

而說起2026年美加墨世界盃，C羅並沒有太過在意它對於自己職業生涯的定位，「如果你問我『贏得世界盃是你的夢想嗎？』不，這不是我的夢想。」

C羅認為世界盃並不是定義自己是不是史上最佳球員之一的標準，他甚至反問道：「僅僅因為我贏得了一項賽事，六場、七場比賽。你覺得這公平嗎？」

C羅 退休 世界盃

上一則

「我人生高光時刻」貝克漢正式封爵 維多利亞親自縫西裝

下一則

MLB／攝影記者1張照片還原藍鳥G7與冠軍「10億分之1秒的差距」

延伸閱讀

足球青少年廁所遭性侵 警加強巡邏金門公園馬球場

足球青少年廁所遭性侵 警加強巡邏金門公園馬球場
足球／明年滿39歲 梅西談2026世界盃：我希望能參加

足球／明年滿39歲 梅西談2026世界盃：我希望能參加
足球／2026美加墨世界盃 已售出超100萬張門票

足球／2026美加墨世界盃 已售出超100萬張門票
足球／維德角首踢進世界盃會內賽 非洲小國締造歷史

足球／維德角首踢進世界盃會內賽 非洲小國締造歷史

熱門新聞

道奇隊總教頭羅伯茲29日出席記者會。(美聯社)

MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要成為歷史

2025-10-30 03:43
道奇隊2日衛冕MLB世界大賽冠軍，投手克蕭舉起獎盃，與隊友一同慶祝。(美聯社)

再見雙殺 道奇二連霸世界大賽冠軍 21世紀首見

2025-11-02 00:19
藍鳥隊板凳教練馬丁利再度無緣世界大賽冠軍。圖為他10月28日在第四戰場邊觀戰。(美聯社)

MLB／生涯最接近奪冠…被老東家道奇搶走 馬丁利：還能說什麼？

2025-11-03 01:30
大谷翔平將在世界大賽第七戰擔任洛杉磯道奇隊先發投手。(路透)

大谷翔平將擔任道奇先發投手 世界大賽最終戰今對決藍鳥

2025-11-01 14:28
道奇隊在賽後合影。(歐新社)

道奇奪世界大賽冠軍 每名球員估可分得約50萬獎金

2025-11-02 10:46
「俠客」歐尼爾。(美聯社)

NBA／還沒開就不見 「俠客」18萬客製化新車遭竊

2025-10-28 22:39

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉