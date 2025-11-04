足球／C羅：退休我一定會哭 婚禮會在2026世界盃後

葡萄牙球星C羅將續戰2026年世界盃。（美聯社）

葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）今年40歲了，隨著年紀增長，他也不得不面對退休 的倒數計時，他承認自己就快做好退休規畫，「估計我會哭的，沒錯，這很正常。我是個容易落淚的人，從不壓抑情緒。我早有準備，從25、26歲起，我就開始規畫自己的未來，我認為能夠承受那種（退休）的壓力。」

相比退休，C羅的婚禮可能會來得更早，「我們計畫等世界盃 結束後再辦，帶著獎盃。」

在接受英國主持人摩根（Piers Morgan）專訪時，C羅透露了他向女友喬治娜（Georgina Rodriguez）求婚的細節。這並非一時衝動，而是一個充滿情感與家庭參與的計畫。他表示，孩子們在其中扮演了關鍵角色，「他們問我，什麼時候要『把戒指給媽媽』。」

正是這句天真的提問，讓C羅意識到該兌現他長久以來的承諾。2025年8月，喬治娜在Instagram上宣布訂婚——一張戴著35克拉橢圓形鑽戒（估價逾500萬美元）的照片迅速暴紅，她配文寫道：「我願意，無論今生或來世。」

而說起2026年美加墨世界盃，C羅並沒有太過在意它對於自己職業生涯的定位，「如果你問我『贏得世界盃是你的夢想嗎？』不，這不是我的夢想。」

C羅認為世界盃並不是定義自己是不是史上最佳球員之一的標準，他甚至反問道：「僅僅因為我贏得了一項賽事，六場、七場比賽。你覺得這公平嗎？」