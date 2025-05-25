孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

世界乒乓球錦標賽女單決賽，世界排名第一的中國名將孫穎莎 激戰7局，以4：3打敗隊友王曼昱驚險衛冕，成為本屆世錦賽「雙冠王」。孫穎莎在決勝局5：7落後下連拿6分，最終逆轉勝，她賽後非常激動，淚灑賽場，躺在地上慶祝。

卡達多哈世乒賽，孫穎莎報名了女單、混雙兩項，早前與王楚欽 在混雙決賽中成就三連冠。

綜合媒體報導，女單決賽「中國內戰」，孫穎莎先發制人，以11：6贏得「開門紅」。第二局，雙方僵持至9平後，孫穎莎率先拿到局點，並以12：10險勝，擴大領先優勢。

落後的王曼昱在第三局中積極求變並收到成效，一度以6：1領先。孫穎莎展開追擊，並一度挽回三個局點。此時王曼昱果斷請求暫停，並在比賽重新開始後拿下關鍵分，以11：8扳回一分。隨後王曼昱乘勝追擊，以11：5再下一城，將比分扳成2平。

第五局雙方爭奪異常激烈，王曼昱於局末率先拿到局點。此時孫穎莎果斷出手，反而連得3分，以12：10逆轉拿下該局，再次占得先機。第六局，孫穎莎一度拿到四個冠軍點。關鍵時刻，王曼昱毫不手軟，以13：11再次將局分扳平。

5月25日，孫穎莎慶祝奪冠。(新華社)

獲勝後的王曼昱氣勢更盛，在決勝局中一度以3：0領先。孫穎莎將比分追成4平。隨後雙方比分緊咬，交替領先。孫穎莎在5：7落後時連得5分，再次拿到冠軍點。這一次她一擊制勝，以11：7衛冕。

孫穎莎賽後表示：「非常不容易，這是我第二個世乒賽單打冠軍，有太多不一樣的地方，賽前沒有多想結果，本屆賽事我做得非常好，每一天都在全力以赴準備，一天一天過好，珍惜每一場比賽，多活一天是一天，我非常開心，站到了最後。」